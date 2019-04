Será el cuarto derbi para Quique Setién como entrenador del Betis, con lo que el técnico acumula ya algunas experiencias que le permiten analizar cómo sería su partido ideal. Pero también Setién, aun con la trascendencia un de un duelo de rivalidad, sabe que el gran objetivo del club verdiblanco pasa por repetir una clasificación europea, de ahí su preferencia por esto último si sólo pudiera elegir una de estas dos cuestiones.

"¿Europa o derbi? Jugar en Europa, sin duda", zanjó el preparador verdiblanco, que también tiene claro cómo deben afrontar sus jugadores un duelo como el de hoy en Nervión. "Siempre les digo a los jugadores cuando llegan partidos decisivos que pongan el corazón con cada acción, pero que estos duelos se ganan con la cabeza, con la frialdad que hay que tener para tomar buenas decisiones. Si se dejan llevar por el entusiasmo rendirán menos. La mayor parte de estos duelos los resuelves con los jugadores más inteligentes", aseguró el preparador bético, que también apuntó otro factor clave para el resultado final: "La realidad es que ni nosotros ni ellos vamos a estar defendiendo siempre, ni atacando siempre. La calidad marcará las diferencias, el que esté más fino y mejor en las áreas seguramente acabará ganando".

La experiencia del pasado también puede ayudar al Betis. O eso indicó Setién, que afirmó que los buenos resultados en los últimos derbis debe reforzar la autoestima de su equipo. "Las dos victorias y el empate que he vivido son un estímulo, sobre todo cuando llevaba tanto tiempo sin poder ganar. A todos nos ha reforzado muchísimo esa posibilidad real de que puedes ir allí y vencer. Ellos pueden tener un poco más de temor, en los tres últimos partidos no nos han podido ganar", comentó Setién, que espera que sus jugadores repitan la actuación del domingo ante el Villarreal: "Lo que más nos ayudó fue la convicción que teníamos de ganar, no nos vinimos abajo en ningún momento, pese a no marcar ocasiones claras de gol. Era un partido que debíamos haber ganado 5-1 y acabamos sufriendo. Eso es lo que nos gustaría que pasara mañana en el Sánchez-Pizjuán. Tener esa personalidad y esa categoría para hacer realmente lo que sabemos a hacer. Es importante que el futbolista tenga personalidad, uno se hace hombre y gana experiencia en partidos como éste, en situaciones límite. En eso voy a incidir sobremanera".

Se vio a Setién con ganas de derbi. "Es un acontecimiento para la ciudad extraordinario, se va a proyectar en todo el mundo", apuntó el técnico, que desveló su gusto por cómo se vive el antes y el después. "La pasión que se mueve, la sorna que supone que unos y otros se tomen el pelo de la manera que lo hacen. Mientras no se llegue a la violencia y al insulto, vivir estos derbis es extraordinario ", apuntó el cántabro, en esa petición de deportividad para su cuarto derbi en verdiblanco.