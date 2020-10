El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, afronta esperanzado una semana en la que debutará en competición continental, aunque su pensamiento está enfocado únicamente en el encuentro de este domingo, "primero está el Betis y luego ya pensaremos en la Liga Europa", recalcó.

"El Betis tiene un gran equipo, sus laterales imprimen mucha velocidad, cuentan con un entrenador nuevo que les ha dado un equilibrio importante y además tienen un potencial con jugadores buenísimos por dentro y desequilibrantes en banda, por lo que va a ser un partido muy difícil ante un gran rival", afirmó.

Destacó de su rival a Borja Iglesias, Sanabria y Juanmi, "jugadores que tienen gol y además con un entrenador que allá donde ha estado ha dejado huella y ha creado equipos muy competitivos", dijo Alguacil. Le preocupa que los verdiblancos tengan mucho tiempo el balón porque es la faceta en la que son más peligrosos, y adelantó que pedirá a su equipo "quitarles la posesión y presionarles mucho para que no estén cómodos, ni en juego posicional ni en sus transiciones".

"La última victoria nos dio energía para seguir trabajando. Y con caras alegres siempre es más fácil. Veo bien al equipo y llegamos bien, aunque habrá que ver qué pasa porque enfrente tenemos a un equipazo. El Betis hace muy bien las cosas", indicó Imanol, que, pese a todo, marcó diferencias entre su equipo y los verdiblancos: "Por calidad somos parecidos, pero ellos son un equipo de mucha experiencia y nosotros tenemos un poco de todo. Combinamos jóvenes y veteranos. Ellos han encontrado un cierto equilibrio con su nuevo entrenador y se les está notando en los primeros partidos. Tienen un gran juego interior y gente importante por fuera".

El técnico realista, además, consideró que su equipo está preparado para afrontar semanas con tres encuentros de competición con el inicio de la Liga Europa. "Es lo que queremos todos los años, será señal de que estamos en Europa. El año pasado cuando tuvimos series de tres partidos fuimos capaces de afrontarlos y tenemos una plantilla amplia. Iremos pensando siempre en el próximo partido, sin pensar en el siguiente", afirmó Imanol, que destacó el buen trabajo que ha venido realizando Januzaj: "Vuelve de la lesión pero venía de no entrenarse con el equipo y haciendo un gran trabajo para cuando se incorporara estuviera bien. Está en un gran momento y con ganas. Lo veo enchufado y por eso lo he metido en la convocatoria. Es un jugador que en momentos puntuales nos puede dar mucho".

Por último, el entrenador donostiarra se refirió a Willian José, que finalmente permaneció en la plantilla: "Lo que le va a dar la oportunidad de jugar son los entrenamientos de la semana, su trabajo. Aquí hay que ganárselo. El compromiso es ganar todos los partidos y para eso hay que sacar al equipo más competitivo. Y no significa que si yo no pongo en un partido a un jugador no confíe en él, confío en todos".