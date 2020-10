Pellegrini: "No quiero entrar en polémicas; la Real fue superior en el segundo tiempo"

Manuel Pellegrini se ha explicado sobre las diferentes acciones de un partido con varias polémicas, sobre todo el posible penalti sobre Sanabria que pudo encauzar el partido. "No he visto las acciones discutibles todavía, no opino de eso. Pudo haberse dado el 1-1, pero eso son conjeturas o especulaciones de lo que podía suceder. En el segundo tiempo la Real Sociedad fue justo vencedor".

El chileno estuvo cerca de ser expedientado a petición de la Federación Española de Fútbol, tras sus declaraciones tras el Betis-Madrid. "No quiero meterme en polémicas, ya di un opinión totalmente objetiva después del Real Madrid. El VAR y los árbitros sabrán lo que hacen. Yo me tengo que remitir a lo que hubo en el campo de juego. Fueron unos 45 minutos muy equilibrados en los que ninguno creo ocasiones, pero ellos hicieron ese gol y en el segundo tiempo nos superaron".

Desarrollo del partido: "En cuanto al partido hubo un primer tiempo muy equilibrado. La Real Sociedad marcó en el último minuto del primer tiempo, que fue fundamental para el desarrollo del segundo tiempo. Es un equipo que controla mucho con el balón y yendo en desventaja en el marcador cuesta mucho más poder hacerle daño en defensa. Le hicimos poco. Un primer tiempo equilibrado y un segundo tiempo que nos superaron".

La Real, muy certera: "Fue un equipo equilibrado, la Real tampoco tuvo muchas ocasiones, fue muy certera porque tiene jugadores precisos. Me habría gustado hacerle un poco daño, cerca del área contraria, con nuestros jugadores creativos. Pero las cifras también indican que le han hecho dos goles en seis partidos, defienden bien y tienen una gran posesión del balón".

Consecuencias a sus declaraciones o prudencia: "Creo que ambas cosas. Primero no sacamos nada con centrarnos en una decisión del VAR, a lo mejor si empatábamos podría haber cambiado el partido en el segundo tiempo, pero son conjeturas. Y por otro, vuelvo a reiterar, si lo que yo dije la otra vez dio para hacer una censura mejor no tomar los temas".

Consignas para el VAR: "Esto no nos corresponde a nosotros, es difícil ver cuando toman decisiones lo que ven o lo que piensan. Uno está en el campo y no tiene acceso a esas imágenes".

Buen camino, pese a todo: "El equipo está en un camino, todavía nos queda trabajo, pero estamos en el camino correcto. Nos hubiera gustado mucho ganar y habernos puesto líderes en la tabla, estamos a una buena distancia. Así que hay que pensar ya en el siguiente partido".

Descuidos en el 0-2 y 0-3: "Estuvo muy equilibrado y en el segundo tiempo tuvimos que arriesgar más al ir en desventaja. La Real no tuvo muchas pero estuvo muy certera y quizás nos descuidamos un poquito entre el segundo y el tercer gol, creo pudimos haber defendido un poco mejor. Pero ya están los hechos ahí, me quedo la seguridad de que debemos mejorar, ya sea en la parte creativa, ya sea en la defensiva, porque ir perdiendo 1-0 no significa que el partido esté terminado".

Once no condicionado: "La alineación no estaba condicionado. Estuvimos dudando si partir con Toni (Sanabria), pero había horas de diferencia con Sudamérica. Borja había entrenado bien durante la semana. El resto del equipo fue el mismo, a excepción de la recuperación de Claudio Bravo, que jugó contra el Valencia. Las actuaciones son distintas, a Sergio (Canales) había jugado tres partidos en la semana de la selección, William también había jugado tres partidos y compartimos cada tiempo para cada uno en esa función".