El semblante de Rubi ya transmitía esa ilusión del debutante. Tiene ganas el nuevo entrenador del Betis de iniciar su etapa en el club verdiblanco, de ahí que resaltase que un triunfo otorgaría ese añadido de confianza que siempre se necesita cuando se comienza un proyecto.

"Cuando he venido de visitante se te pone la piel de gallina, va a ser un momento espectacular, el himno ya lo es. Tengo ganas de vivirlo. Espero que el partido salga bien para que todo el mundo se vaya a a casa feliz", indicó el preparador catalán, que quiere que el equipo sea capaz de conectar con la grada: "Cada año es diferente, pero es muy importante este arreón de ilusión que nos transmite el bético. Lo tenemos que mantener y alimentar. Podemos ganar este partido, es una oportunidad muy buena que tenemos".

No desveló Rubi si Borja Iglesias jugará de inicio, pero sí reconoció la importancia de su fichaje. "Era una necesidad que tenía el equipo, metemos más competencia arriba y, además, es un jugador contrastado. No me gusta adelantar las alineaciones, sobre todo por los rivales, ya se verá si juega", comentó el técnico, que tampoco quiso menospreciar al Valladolid: "Esa lección se da en el fútbol, es bueno confiar en tu equipo, pero no puede ser por pensar que el rival es inferior. El Valladolid me parece como el vino, cada año es mejor. Tiene más a nivel ofensivo. Aquí ganó y en otros campos creó problemas. No se puede estar con exceso de confianza, hay que hacer un muy buen partido para sacarse al Valladolid de encima".

Y es que Rubi no quiere distracciones, por más que elogiase el tanto de Aduriz con el que se estrenó el campeonato y que significó la derrota del Barcelona, el próximo rival bético. "Me vas a permitir que yo esté con Valladolid, Valladolid y Valladolid. Sé que si ganamos vamos a ir con la confianza muy alta", expuso el entrenador verdiblanco, tan ilusionado como cualquier hincha bético con el inicio del campeonato.