Se marchó disgustado el entrenador del Betis, Rubi, de Butarque. Ni el punto obtenido es rédito suficiente ni el juego ofrecido por los suyos fue el esperado, sobre todo en un primer tiempo para el olvido. "Ha sido un partido feo", ha admitido el técnico en la sala de prensa tras el 0-0 frente al Leganés.

"Hicimos un mal primer tiempo, el Leganés nos hizo sentir incómodos, y en la segunda parte ya vi a un Betis más reconocible, aunque en total se ha visto una ocasión de gol entre los dos equipos. Ha sido un partido feo y me voy fastidiado porque hemos hecho una primera parte mala y no hemos ganado", ha señalado Rubi, que ha justificado así su doble sustitución al descanso: "Había que cambiar cosas. Quisimos poner un centro del campo más creativo y al equipo, dentro de una tónica espesa, le funcionó bien porque además reducimos riesgos y mejoramos. En la primera parte no hemos estado a gusto, con balón o sin él. Hemos buscado un centro del campo más creativo, con Barragán hemos buscado más salida por fuera y de paso en el centro del campo evitar expulsiones por las amonestaciones".

Una sola victoria en ocho partidos es un bagaje muy pobre para el Betis, que ve así frenada su deseada escalada en la tabla. "Siempre que acaba un partido me voy preocupado con las cosas a mejorar, porque partidos perfectos hay pocos. Lo que tengo claro es que no vamos a desfallecer. Queremos acercarnos a los puestos de arriba, estamos a una distancia importante, pero por nosotros no va a ser", ha indicado el técnico, que, pese a todo, no renuncia al sueño europeo.

Sobre la expulsión de Borja Iglesias, Rubi ha asegurado que ha dialogado con el delantero nada más terminar el partido. "He hablado con él. La intención que tenia era jugar, atacar y al quitarle el balón quizá haya desplazado al chico. Para nosotros es un clásico quedarnos con diez ya", ha explicado el entrenador verdiblanco.