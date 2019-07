El director de fútbol profesional del Espanyol, Francisco Joaquín Pérez Rufete afirmó este martes en la concentración de Navata (Girona) que Borja Iglesias, objetivo del Betis, y Mario Hermoso "demuestran compromiso" y están con el club "a tope".

"Hemos hablado de todo, les veo muy tranquilos. La situación de mercado de un jugador, al haberla vivido, la conozco", apostilló Rufete, que recalcó la postura del delantero y el zaguero: "En las conversaciones que hemos tenido han demostrado profesionalidad y compromiso, pero no se puede obviar el mercado. Nuestro trabajo es defender los intereses del club. No estamos haciendo nada que nuestra gente no quiera".

Por otra parte, el dirigente insistió en que el Espanyol se mantendrá firme en negociar a partir de la cláusula de rescisión: 40 millones en el caso de Hermoso y 28 en el de Borja: "Nuestro trabajo es defender los intereses del club y eso hacemos. Tenemos un camino hacia delante y una previa de Europa League próximamente".

No obstante, el Betis sigue teniendo presente a Borja Iglesias, con el que la semana pasada ya acordó todo tras el viaje de sus representantes a Sevilla (cinco temporadas), y espera, poder afrontar la operación lo antes posible para que el punta pueda ponerse a las órdenes de Rubi.