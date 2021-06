Betis: De Sabaly a Balbuena

Nueva jornada importante la que se vivió ayer en el Betis de cara a seguir avanzando en la planificación de la próxima temporada. En este sentido, el conjunto verdiblanco anunció el fichaje de Youssouf Sabaly hasta 2026, lateral derecho libre tras acabar contrato con el Girondins de Burdeos que, según desveló el vicepresidente del club de Heliópolis, José Miguel López Catalán, junto al presidente, Ángel Haro, en una entrevista en los medios oficiales, siempre fue "la primera opción en la lista de laterales derechos".

"Acaba contrato, es internacional, con un valor de mercado alto de ocho y diez millones. Lo importante es el trabajo de anticipación, viene con mucha ilusión por venir a LaLiga y al Betis. Hemos estado con el chico y es centrado, viene con muchas ganas y al final era una de las piezas que nos pedía el entrenador y la dirección deportiva. Era el número uno de la lista de laterales derechos y estamos bastante contentos", expresó Catalán. "Es un jugador del que teníamos informes muy favorables. Llevábamos un tiempo analizándolo dentro de los jugadores que quedaban libres y hemos actuado rápido. Se ha hecho una operación muy interesante. El jugador se siente convencido, ha visto la dimensión que tiene el club, viene enchufado, con muchas ganas, y nos va a dar lo que hemos perdido con Emerson en la derecha. Y hay que aprovechar su polivalencia en la izquierda", agregó Haro.

Además, el máximo dirigente de la entidad verdiblanca reconoció el interés en Fabián Balbuena para reforzar el eje de la defensa: "Es un jugador al que estamos siguiendo, interesante. Conoce al entrenador, pero es uno más en la lista de centrales. Es una opción más”. “El perfil de Balbuena está ahí, pero intentamos también ser cautos. No dar información más que la necesaria y esto se tiene que hacer con discreción para llegar al mejor acuerdo con el Betis", manifestó Catalán al respecto.

Los dirigentes del cuadro verdiblanco también explicaron cómo está la situación de Álex Moreno: "Nosotros recibimos muchas preguntas sobre jugadores del Betis. Nosotros estamos contentos con él, el entrenador cuenta con él. Ahora mismo no ha llegado una oferta que haga plantearnos la salida de Álex Moreno. Siempre que haya una oferta que sea buena para las tres partes nos sentaremos y tomaremos la mejor decisión para todos, pero eso no se ha dado todavía con Álex Moreno", indicó Catalán, satisfecho también por tener en propiedad a Miranda: "Estamos muy contentos con Juan. Ahora con la sub 21 sigue creciendo. Llevamos varios años detrás de él intentando que volviera del Barcelona. Hemos seguido mucho su carrera: ascenso importante a la primera plantilla del Barça, cesión al Schalke 04... Tuvimos el momento oportuno e hicimos esa cesión con esta posibilidad de ser jugador del Betis. Manuel nos ha dicho que quería que fuera jugador del Betis y hemos hecho el trabajo con el Barcelona para que al final Juan sea jugador del Betis. Siente los colores y mucho mejor así, porque eso también se valora. Es muy joven, hay que ser pacientes. Ahora mismo tenemos un buen activo".

También Haro se mostró contento por la renovación de Víctor Ruiz, explicando también las salidas de Mandi y Emerson: "Víctor empezó siendo menos importante en el equipo y al final un central importante, dando el gol de la victoria en Vigo. Un tío muy serio, profesional, contentos con él y por eso se procede a la renovación. Sobre Mandi nosotros tenemos que tener cierto rigor económico. Hay que respetar cuando un jugador lo ha dado todo y tiene una buena oferta, desearle lo mejor posible. Y en cuanto a Emerson considero que sí, que es una buena operación. Se hizo una apuesta con el Barcelona y se hizo una inversión de forma acomodada de seis millones de euros y hemos conseguido una plusvalía ya real de tres millones de euros más un 20% de una futura venta del jugador. Si se materializa esto serían 9 millones de euros de plusvalía. Es una operación favorable y ojalá hagamos muchas de este tipo".