El futuro de Sergio León parece estar lejos de Heliópolis de cara a la próxima temporada, como se deduce del mensaje que ayer lanzó el delantero en las redes sociales agradeciendo al beticismo el apoyo dado a lo largo de una campaña que no ha sido fácil para él, ya que apenas ha entrado en los planes de Quique Setién.

"Un año duro y complicado tanto para el equipo por no conseguir el objetivo como para mí por la situación vivida. Simplemente dar las gracias a toda la afición por estar en lo bueno y en lo malo, y gracias también por todo el cariño y ánimos que me habéis dado durante toda la temporada. GRACIAS", manifestó el punta de Palma del Río en su Instagram. Palabras que podrían sonar a despedida del Betis, donde tiene el cariño de la mayoría de la parroquia heliopolitana.

Incluso, pese a que se quedó fuera de la convocatoria para el encuentro del pasado domingo ante el Huesca, el palmeño no dudó en acompañar a sus compañeros al círculo central, a la finalización del partido, para despedirse de la hinchada bética, que mantiene la incógnita sobre cuál será el futuro del todavía 7 verdiblanco, con pretendientes como el Levante.

El nombre del delantero del Betis ha sido vinculado con fuerza al conjunto granota en una operación en la que también estaría presente el porcentaje de Camarasa, esta campaña en el Cardiff, cuyo pase sería definitivo para el cuadro verdiblanco a cambio de una rebaja en el traspaso que los del Ciutat de Valencia abonarían a los de Heliópolis por el fichaje de Sergio León (tiene contrato en el Betis hasta el año 2021).

Si finalmente acaba saliendo, Sergio León pondría fin a su segunda etapa en el equipo bético, donde ha pasado de ser el máximo goleador el curso pasado (13 tantos y una asistencia entre Liga y Copa) a no contar casi nada para Setién, como ya se vio en la pretemporada. Pese a ello, su honradez en el campo ha sido siempre máxima y, como prueba, su gol en la cita de vuelta de la Copa ante el Espanyol para eliminar a los pericos. "Siempre he dicho que soy bético, no me he escondido en ningún club. Soy bético y voy a defender estos colores", dijo en su presentación para volver a lucir la elástica del Betis. Dos años después, y tras un curso difícil, su situación ha cambiado y su discurso suena a ¿despedida?...