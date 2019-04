Lorenzo Serra Ferrer ha sido protagonista en la televisión del Betis para comenzar la semana del derbi. Sin comparecer en público desde la presentación de Emerson, el balear se ha referido a la situación del equipo, del que confía en que logre la clasificación europea en la recta final del campeonato, a la vez que también ha analizado su situación personal.

"¿Dimitir? Nunca dije esto, es evidente que no lo he pensado. Pienso en colaborar, en aportar todo lo que pueda. A partir de aquí ser un bético más y no molestar. Apoyar hasta el final de temporada, que es evidente que tendremos que repasar lo que hemos hecho, lo que podríamos hacer, lo que pudimos hacer y no hicimos. Todo esto es lo que me ilusiona", ha indicado el balear sobre la posibilidad de que dejase el Betis. "La comisión deportiva la formamos tres personas, las cosas salen de una manera consensuada, a pesar de que cada uno tiene su criterio y su punto de vista. Esa es la riqueza de una comisión, que se pueda hablar, se pueda decir lo que uno piensa, siempre en bien del Betis, no el bien de uno mismo o de una cosa que no sea favorable al Betis. Le puedo decir al bético que no se ha debatido esa situación del entrenador. Un club serio, un club organizado, estructurado, que aspira a crecer y ser más grande tiene que ser respetuoso con el trabajo de los profesionales. Habrá un momento en el que habrá que analizar bien si no se han conseguido objetivos que en un principio parecíamos alcanzar, no sólo en la parte técnica sino también en la comisión deportiva. En todas y cada una de las áreas la autocrítica tiene que estar presente, y el sentido de la crítica también tiene que ser aceptado. Las decisiones son consensuadas, respetando el criterio de cada uno que la formamos", ha afirmado Serra cuando lo cuestionaron sobre su opinión de Setién.

Objetivo europeo

"Era uno de los objetivos, llegar al tramo final de la competición bien colocados para conseguir el objetivo definitivo, que es competir otro año seguido en Europa. Estamos en esa posibilidad y yo creo que tenemos muy buena plantilla, el cuerpo técnico está muy integrado y conocedor de nuestras posibilidades. Es el deseo y la ilusión que tengo, los que estamos cerca del equipo, es que vamos a hacer un tramo final muy bueno y nos vamos a clasificar", ha comentado Serra Ferrer, que ha insistido en la importancia del triunfo del Villarreal para recuperar la autoestima del equipo: "En los últimos partidos veníamos de una situación complicada, de vuelo bajo. Nos penalizó en nuestra autoestima, en todo el entorno del beticismo. Sabemos que la Liga es una competición es larga, dura y exigente. Las cosas no salen como uno desea o ha programado, pero también te da oportunidades. Era un partido clave para mí y para todos, lo sacamos bastante bien".

Y es que el vicepresidente deportivo considera que el Betis debe consolidarse en esa pelea por la zona alta. "Nosotros no podemos encasillarnos en un puesto, las cosas vienen como consecuencia de un trabajo y una planificación. El Betis está creciendo acorde a lo que quiere ser. Con el trabajo diario esto se va a conseguir, por segundo año seguido estamos en una posición muy buena para lo que son estos siete partidos últimos que nos restan. Si estuviéramos a seis puntos de la UEFA sería más difícil. En una Liga igualada, ya se han designados los puestos a los que puede aspirar. Estamos bien, más allá de unos altibajos en algunos momentos que esperábamos otra cosa, pequeñas decepciones. No hemos estado al nivel deseado o el oponente nos ha ganado la partida. Estar en este grupo de equipos, no estamos solos, hay equipos con plantillas muy buenas como el Valencia, el Sevilla, el Villarreal, Betis, la Real... Son equipos con plantillas muy buenas. Luego hay equipos sorpresas como el Getafe o el Alavés. Estamos 8-9 equipos disputando estas plazas, sin olvidarnos el Athletic. Veremos lo que pasa al final, estamos bien, este triunfo nos ha dado unas sensaciones muy buenas, una autoestima para para que el jugador vaya creciendo, el cuerpo técnico tenga más fuerza para elegir a competir a ganador. Esperemos tener una alegría en el partido más inmediato", ha dicho Serra, que considera que la Champions está aún un poco lejos: "Te puede salir un año muy bueno y meterte entre los cuatro primeros, pero hoy por hoy no debe ser una exigencia. No tiene que ser una exigencia de comprometer a los jugadores y al cuerpo técnico de cubrir este objetivo. Aún falta, pero con la seriedad y el compromiso que tenemos los que trabajamos para el Betis lo podemos conseguir".