Entre Quique Setién y el proyecto

La derrota ante el Barcelona ha alejado al Betis de su objetivo europeo, pero la confianza de los dirigentes en Quique Setién permanece inalterable. En el club se está convencido de la idoneidad del técnico cántabro para dirigir a la plantilla, de ahí que la idea, hoy por hoy, es que Setién continúe en el Betis la próxima temporada, como marca su contrato y como es el deseo del propio entrenador.

Ni las decepciones en la Copa del Rey y, sobre todo, la Liga Europa, ni la irregularidad en la Liga, en la que el Betis marcha octavo y por debajo de los objetivos marcados, influye en el pensamiento de los dirigentes para alterar la vigencia del actual proyecto, del que Setién representa una de sus piezas angulares. Del cántabro se valoran más los aspectos favorables que ha logrado desde su llegada al Betis en el verano de 2017, que las circunstancias negativas, que también existen y se reconocen, pero que se entienden que quedan por debajo de lo que aporta Setién al equipo verdiblanco.

“Por supuesto que quiero quedarme, no debéis tener ninguna duda. He venido para tres años, aunque hay circunstancias que pueden cambiar estas cosas, por parte del club y mía”, manifestó Setién hace apenas once días, después de que tanto el presidente, Ángel Haro, como el vicepresidente, José Miguel López Catalán, le mostraran su respaldo público. “Hay momentos de dificultad que la afición no va a entender. No se construye nada en cuatro días. Ni siempre vas a ganar ni a perder. Es muy duro empezar de cero”, añadió Setién en esa previa del duelo ante el Celta, después de que su figura fuera cuestionada por un amplio sector de los aficionados en el duelo ante el Getafe.

Consenso Setién ya dejó claro su deseo de seguir, aunque las partes dialogarán cuando acabe la Liga

La realidad es que la sintonía de Setién con los dirigentes es absoluta, más allá de discrepancias puntuales que hayan podido existir con determinados asuntos de la planificación. El fichaje de un carrilero izquierdo, que fue uno de los asuntos debatidos en verano, la salida de Sanabria y la continuidad de SergioLeón o la llegada de otro nueve de referencia son algunas de esas cuestiones en las que existieron diferencias internas, pero que siempre se han quedado de puertas hacia dentro y que se resolvieron con la puesta en común entre los dirigentes y el entrenador.

A falta de diez jornadas para el final, en el club sólo quieren que Setién se centre en conseguir el objetivo europeo, aunque su continuidad tampoco está ligada al mismo. De hecho, sólo un desplome en este sprint final del campeonato, que lo alejase de la pelea por Europa antes de tiempo, podría cambiar los planes de la entidad, que pasan por seguir contando con Setién y su grupo de trabajo.