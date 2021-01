No gana para sobresaltos el Betis de Manuel Pellegrini. A esa irregularidad exhibida con una defensa impropia de la élite se ha unido esta semana la Covid-19, que ha alterado todos los planes de preparación del derbi. Si ya el lunes se conoció el positivo de Álex Moreno, las últimas horas han dejado nuevos casos que afectan a dos referentes como Joaquín y Guardado además de Montoya. A ello se añade la duda sobre el estado físico de Canales, que reapareció el martes pero que no está al 100% y con quien los médicos mantienen la cautela.

El referente es la gran incógnita

Sergio Canales Madrazo (Santander, 16-02-1991) se ha convertido en el líder del Betis. Tras seis semanas apartado de los terrenos de juego por la rotura muscular que sufrió con la selección española, su reaparición ante el Levante había sido el mejor estímulo para el vestuario en una semana complicada por la Covid-19, aunque sus sensaciones en las últimas horas no son del todo positivas y su presencia en el once inicial es la gran incógnita. Ya sea como acompañante de Guido en la medular o más adelantado junto a Fekir, la presencia del cántabro, con esa zurda precisa, le da al equipo una mayor fluidez en la circulación del balón y también más veneno en cada jugada. No sólo su calidad eleva el nivel del equipo verdiblanco, sino que su compromiso y esfuerzo en el día a día han convertido a Canales en el mejor referente del vestuario. Renovado e identificado con la entidad, cualquier proyecto de Betis del presente y el futuro debe estar basado en el cántabro, que ha hecho todos los esfuerzos posibles para estar disponible en una cita tan especial como la del derbi de hoy en el Benito Villamarín.