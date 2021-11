Betis-Sevilla: todo sobre el derbi que paraliza una ciudad

Sevilla es una ciudad en la que todo se vive con pasión. La Feria, la Semana Santa y, por supuesto, el fútbol. El partido que enfrenta a los dos equipos de la ciudad no podía ser menos. El derbi es ese encuentro en el que no importa el momento deportivo de los equipos, ni las rachas, ni las dinámicas porque la motivación juega un papel principal y esta puede hacer que el futbolista llegue a unas cotas de rendimiento que solo con el nivel técnico o físico no alcanzaría.

Al primer derbi de la temporada 2021-2022 ambos equipos llegan en una buena posición liguera (tercero el Sevilla y quinto el Betis) y jugando en competición europea. Tras completar sus compromisos en Champions League y Europa League, la ciudad se viste de gala para vivir uno de los mejores derbis del país y el que desatará una oleada de chistes y bromas entre amigos y familiares que durará, al menos, hasta febrero, cuando se vuelven a enfrentar.

Así llegan Betis y Sevilla

Ambos equipos llegan al derbi en una posición privilegiada en la tabla. El Sevilla se encuentra tercero con 24 puntos, mientras que el Betis solo suma tres puntos menos, que le hacen estar en la quinta posición. En cuanto a los últimos resultados, los de Nervión llegan tras ser derrotados en la Champions frente al Lille, cayendo así a la última posición de su grupo. En Liga, solo han dejado de ganar un partido de sus últimos cinco, acumulando cuatro victorias y un empate.

El Betis viene de romper su racha de victorias en el Metropolitano, cayendo por 3 a 0 frente al Atlético de Madrid. Antes de perder ante el vigente campeón, venía de ganar sus tres últimos compromisos ligueros. En Europa, se encuentra en la segunda posición del grupo G después de caer derrotado por cuatro goles a cero frente al Bayer Leverkusen.

Pellegrini, en busca de su primera victoria en un derbi

El técnico chileno ha devuelto al Real Betis a Europa y en su segunda temporada en el banquillo verdiblanco tiene al equipo en los puestos altos de la tabla. Su balance en este año y medio que lleva en Heliópolis es muy positivo, aunque podría redondearlo aún más ganando un derbi sevillano, algo que todavía no ha hecho.

Manuel Pellegrini solo ha disputado dos encuentros frente al eterno rival, los dos de Liga de la temporada pasada. En uno, el de la ida, ambos equipos se tuvieron que conformar con un punto; en la vuelta, en el Ramón Sánchez-Pizjuán, los de Lopetegui se llevaron la victoria.

Y es que el técnico sevillista tiene un balance muy bueno en los derbis. A este empate y victoria hay que añadir dos triunfos más, los que cosechó en su primera temporada (2019/2020) al frente del banquillo sevillista, sumando así tres victorias y un empate en los partidos frente al Real Betis.

El Benito Villamarín, estadio del primer derbi con la vuelta del público

Si algo hace grande a este partido son los aficionados en las gradas. Tras vivir los tres últimos derbis sin público, por fin de nuevo el estadio va a tener el colorido que corresponde a la magnitud del encuentro.

Ya con el 100% de aforo permitido en los estadios, serán más de 50.000 los béticos que acudirán al Benito Villamarín; el Sevilla, por su parte, contará con cerca de un millar de aficionados que se desplazarán desde Nervión para animar a los visitantes.

Este será el segundo derbi que se viva en Heliópolis desde que estallara la pandemia. Sin público solo se ha jugado uno en el Villamarín, que quedó con empate a uno. En Nervión se han disputado dos, ambos con victoria para los locales.

Mateu Lahoz, árbitro encargado de impartir justicia

El árbitro en este tipo de partidos es muy importante para dirigir el partido y solventar las jugadas polémicas que suele haber. En este sentido, Mateu Lahoz es el elegido por el Comité Técnico de Árbitros para esta tarea.

El colegiado valenciano arbitrará su cuarto derbi sevillano, siendo este el primero en territorio verdiblanco. En su experiencia en este tipo de partidos encontramos uno de Copa en la temporada 2015/2016 y los dos últimos de Liga disputados en el Sánchez-Pizjuán. Todos se cuentan por victorias sevillistas.

El Sevilla, con más victorias que el Betis en el balance global

En el total de derbis disputados en Primera División salen los rojiblancos victoriosos. En Primera División, ambos equipos se han enfrentado 100 veces, habiendo ganado el Sevilla en 47 ocasiones por 30 del Real Betis. En empate quedaron 23 de estos partidos.

En la historia reciente el balance también es favorable para los de Nervión: en las últimas cinco temporadas el Betis solo ha ganado en dos ocasiones mientras que el Sevilla lo ha hecho en seis. Si nos centramos en los últimos cinco derbis jugados en el Villamarín, encontramos dos empates, dos victorias sevillistas y una local.

Joaquín y Navas, los jugadores con más experiencia en derbis

En este tipo de partidos es fundamental que el jugador 'de la casa' le explique a sus compañeros lo que significa para la ciudad, para el club y para la afición. En este sentido, Joaquín y Jesús Navas son los más indicados a la hora de hacerlo ya que son los jugadores que más derbis han disputado con la camiseta del Betis y Sevilla, respectivamente.

El extremo bético (igualado con Esnaola) ha disputado este partido 24 veces: 20 en Primera, dos en Copa y dos en Segunda División. Jesús Navas lo ha hecho en 22 ocasiones: 20 en primera y dos en Copa. Tras estos dos jugadores, en la lista encontramos un sinfín de nombres míticos como Julio Cardeñosa, José Antonio Reyes o Rafael Gordillo.

En este derbi solo podrá estar Joaquín, ya que Navas se lesionó ante el Lille en Champions y no podrá llegar a disputar el encuentro contra el eterno rival.

Cuándo se juega el derbi Betis-Sevilla

El primer derbi de la temporada 2021/2022 se jugará el domingo 7 de noviembre en el estadio Benito Villamarín.

A las 9 de la noche sonará el pitido inicial que dará paso al derbi sevillano. Será televisado por Movistar Laliga (Dial 46). También podrá seguirse a través de la página de Diario de Sevilla, donde ofreceremos la retransmisión minuto a minuto del encuentro.