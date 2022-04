Dani: "El Betis tiene que estar todos los años en Europa y conseguir de vez en cuando un título"

El Betis, 17 años después de conquistar su última Copa del Rey, tiene hoy la oportunidad de volver a vivir otra noche mágica, como aquella del 11 de junio de 2005. Una noche que tuvo como principal protagonista a Dani Martín Alexandre (Sevilla, 16 de septiembre de 1981), autor del tanto de una victoria que todos los que sienten en verde y blanco guardarán toda la vida en la retina.

Y para esta cita tan especial para el club de La Palmera, Dani ha atendido con muchísima amabilidad a Diario de Sevilla para rememorar sensaciones vividas de aquel encuentro ante el conjunto rojillo y expresar cómo ve a su Betis, del que habla con mucho sentimiento y pasión, de cara al duelo ante el Valencia. Es la visión del héroe de la segunda Copa para de los de Heliópolis, tras la lograda en 1977, en el siempre bendito templo del fútbol para el bético, el extinto Vicente Calderón.

–¿La derrota ante el Elche puede afectar mentalmente al Betis o generar alguna duda para esta final?

–La final es una historia distinta. El partido se perdió. El Betis no jugó con el once titular y se veía que se estaba mirando un poco a la final. A nadie le gusta perder de cara a luchar por los puestos de Champions, pero hay que seguir luchando. Porque se perdiera, la plantilla no se va a poner nerviosa ni iba a perder ilusión.

–¿Cómo ve la pelea por entrar en Champions?

–Va a ser difícil, pero todo depende de cómo salga la final. Ojalá la gane el Betis. Pero si desgraciadamente no la gana es un palo duro y le va a ser complicado levantar la moral.

Cautela "Todo el mundo dice que el Betis es favorito y quizás tenga mejor plantilla que el Valencia, pero esto es una final"

–¿Ve alguna similitud entre este Betis y el de 2005?

–Son diferentes. En el de 2005 teníamos un gran equipo también, pero este equipo es más dominador, más determinante en todas las líneas. La plantilla es mejor y hay una base de jugadores clave para decantar un partido. En el nuestro equipo estaban Oliveira, Assunçao… Pero ahora están Fekir, Canales, Juanmi, que te hace goles, Borja Iglesias, William Carvalho… Para mí, como plantilla, la de ahora es mejor.

–¿Le recuerda Pellegrini a Serra en algo?

–Cuando se consiguen cosas es porque un entrenador gestiona bien el vestuario. Serra Ferrer lo hizo bien. Tenía su once titular, que más o menos todos sabíamos, y luego la gente en el banquillo aportaba. Este año igual, todo el mundo sabe quién va a jugar, pero con las rotaciones ha habido reparto de minutos y todos los jugadores han respondido. Eso siempre es trabajo de entrenador.

Orgullo "El gol a Osasuna es el mejor recuerdo que tengo futbolísticamente; fue un premio para mí y para mi familia"

–¿Cómo ve al Valencia?

–Todo el mundo dice que el Betis es favorito y quizás tenga mejor plantilla que el Valencia, pero es una final y el Valencia compite muy bien. El entrenador sabe competir de manera distinta a la del Betis, pero defensivamente trabajan bien y arriba tienen jugadores determinantes, como Guedes, Bryan Gil, Hugo Duro, Carlos Soler... Todos son futbolistas que tienen gol y el partido ni mucho menos va ser fácil.

–Han pasado 17 años, pero ¿cómo recuerda aquella contra en su gol a Osasuna?

–Últimamente me la recuerdan mucho. Es uno de los momentos más importante de mi vida. Soy bético y para un canterano… Para mí es el mejor recuerdo que tengo futbolísticamente. Esa jugada la recuerdo bastante bien. Me planté solo dentro del área y un delantero lo que quiere es tirar a puerta y meter goles. Sabía que alguna iba a tener y ésa era la mía, y afortunadamente entró.

–Le pegó usted con el alma…

–Me cogió con la pierna izquierda, que no es la mía, pero un futbolista profesional tiene que saber darle al balón con las dos piernas. Salió bien, no llegó el portero.

Recuerdo "Serra Ferrer me vio las botas colgadas y me dijo que las descolgaras, que iba a meter el gol de la final"

–¿Cómo fueron esas charlas previas a la final de Serra, Lopera y el capitán, Juanito?

–Ese vestuario era diferente a éste porque había mucha gente de la cantera. Casi la mitad de la plantilla éramos canteranos. Había un buen ambiente. Además, veníamos del subidón de clasificarnos para la Champions, con mucha confianza, y Serra Ferrer psicológicamente trabajaba muy bien ese aspecto. Lopera era una persona peculiar, pero siempre muy motivadora también. Lopera era muy motivador. Entre todos, y con el recibimiento que tuvimos en Madrid, no pudo salir mejor todo.

–A nivel personal, no fue esa temporada 2004-05 nada fácil, con esa lesión de tobillo e incluso se le pasó por la cabeza colgar las botas…

–Yo me había operado del tobillo al principio de temporada y ya recuperado se me cayó Toni Prats encima en un entrenamiento y pensaba que me había lesionado otra vez. Después de una rodilla, un tobillo, otro tobillo pensaba en dejar el fútbol y colgué las botas allí en el vestuario. El entrenador, Serra, siempre entraba para dar la charla previa al entrenamiento y me vio las botas colgadas y me dijo que las descolgaras, que iba a meter el gol de la final. Y estábamos en octavos o cuartos de final, pero a mí eso me motivó. En la resonancia salió que no tenía nada. Yo no jugué ningún partido de Copa, sólo ese ratito de la final.

Mentalidad "Serra trabajaba bien el aspecto psicológico; Lopera era una persona peculiar, pero muy motivadora"

–Benjamín iba a entrar, pero empató Aloisi y Serra te llama. ¿Sensaciones?

–Las sensaciones, imagínate… Sólo fui convocado al partido de vuelta en Bilbao. Para mí fue un premio estar en el banquillo. Llamé a mis padres y a mi familia y les dije que iba a estar entre los 18 que podían ser campeón de España con el Betis. Iba a salir Benjamín y justo en ese momento marcó Osasuna. Serra miró al banquillo y me mandó a calentar a mí y a Denilson. Fue una sensación extraña, pero cuando estás dentro en el campo se te olvida todo. Me vi de no jugar a estar en el campo.

–Llega el pitido final y ¿de quién se acuerda?

–Sobre todo de mis padres y de mi hermano, que siempre han estado conmigo en las lesiones. Pasé muchas veces por el quirófano, en casa estás amargado, la soledad, y ellos siempre han estado ahí. En el fútbol la gente se olvida rápido de ti, el fútbol es el presente. Ese momento era el mío y el de mi familia, que habíamos sufrido tanto y como somos todos muy béticos fue el mejor premio que nos podían haber dado.

–¿Qué recuerda de la celebración?

–La gente llenando todos los sitios donde íbamos. Santa Justa estaba todo lleno. Cuando fuimos al estadio y a la Plaza Nueva, igual. No se veía nada de suelo. Estaba todo lleno de gente Son momentos inolvidables. Ojalá que se vuelvan a repetir.

Pensamiento "Nuestro equipo tenía jugadores como Oliveira y Assunçao, pero para mí, como plantilla, la de ahora es mejor"

–17 años son muchos para un club como el Betis el llegar a una final…

–Son muchos. Es un club que no llega asiduamente a finales. Pero se están haciendo las cosas bien, creciendo poco a poco. El Betis tiene que estar todos los años en Europa y conseguir de vez en cuando un título porque la afición se lo merece.

–Y si encima Joaquín levanta la Copa…

–Eso sería la guinda para una carrera en la que lo ha dado todo por el Betis. Se tuvo que ir porque quería seguir creciendo y cuando llegó todo el mundo se creía que venía a retirarse y ha rendido al máximo nivel. De hecho con 40 años sigue rindiendo, cuando sale aporta cosas. Ya no sólo que levante el título, sino que creo que va a ser partícipe de minutos y va a ser importante. Si gana el Betis va a levantar el trofeo, pero yo creo antes del trofeo él va a aportar cosas en la final.