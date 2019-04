Con opciones abiertas también llega Marcelino. Las recuperaciones de Rodrigo y Carlos Soler otorgan más posibilidades a su equipo inicial, de ahí que el asturiano no quisiera ayer ofrecer pistas sobre su posible once. Además del capitán Parejo, e l único fijo ahora mismo en el ataque ché responde al nombre de Gonçalo Guedes, que está recuperando esa versión que lo llevó a convertirse en el mejor jugador de la primera vuelta del pasado año. Partiendo desde una banda o como segundo punta, la calidad del portugués está siendo el principal factor de desequilibrio para los de Marcelino en las últimas semanas.

Setién ofrecerá hoy una una lista sin William y con la duda de Canales

Hasta el mediodía de hoy no ofrecerá Quique Setién, entrenador del Betis, la convocatoria para el encuentro de esta noche ante el Valencia. William Carvalho y Canales no participaron en el entrenamiento matinal de ayer y apuntan a bajas para el partido, como apuntó el propio técnico cántabro en su conferencia de prensa. "Va a ser difícil que jueguen. Carvalho, además del problema del aductor, tiene la nariz dañada por el codazo de Banega. No está en condiciones de forzar. Canales terminó muy resentido el derbi, ha mejorado, pero es un problema que si lo hacemos crónico le va a molestar permanentemente. Ya veremos si arriesgamos o no con él", dijo Setién, que sí confía en tenerlos para el miércoles: "La perspectiva no es a largo plazo. En varios días pueden solucionarse e ir a mejor".