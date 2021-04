Pellegrini: "Nadie duda de la honestidad de Mandi"

Uno de los temas candentes en la actualidad del Betis es el futuro de Mandi, que apunta al Villarreal, y sobre ello ha hablado Manuel Pellegrini en la rueda de prensa previa al partido del próximo domingo ante el Valladolid en Pucela.

¿Jugará Mandi en Valladolid?

"Mi criterio en todos los partidos es colocar el equipo que esté mejor para jugar. Uno trata de equivocarse lo menos posible. Nos faltan cinco partidos y en cada uno de ellos tendremos el mismo criterio".

Mandi y el Villarreal

"Mandi es un jugador del que nadie duda de su honestidad. Pasa por un buen momento. Termina el contrato después de cinco años y esto pasa muchas veces con los jugadores. Está involucrado y dispuesto a seguir jugando. Puede ser una situación incómoda al estar el Villarreal por medio, pero nadie duda de su honestidad y capacidad. Vamos a tratar cada partido de sacar el equipo que consideremos mejor".

Evolución de Camarasa

"Víctor está descartado que pueda volver esta temporada. No es bueno para él, cuando puede tener una pretemporada larga. Es una lesión complicada, se han cumplido los plazos, pero para él lo importante es recuperarse al cien por cien y sumar en la pretemporada para tenerlo a disposición".

Enfermería

"Montoya tuvo un pequeño esguince de tobillo que le va a impedir estar en un par de partidos. Tello se entrenó con normalidad y el resto del plantel está bien".

Renovación de Joaquín

"De Joaquín dije que seguramente vaya a renovar. Nunca dije que está renovado. No soy el encargado de dar noticias. Si Joaquín renueva es por su capacidad física y futbolística se lo permite. Es muy útil para nosotros. No he adelantado ninguna noticia, ya se anunciará en el momento adecuado".