La noticia de la marcha de Mandi al final de la temporada ha alterado la habitual tranquilidad con la que se entrena el Betis. El foco se coloca ahora en el franco-argelino, que reforzará a un actual rival directo del equipo, por lo que el debate sobre si debe participar con el equipo en este final de Liga ha aparecido en el entorno de la entidad.

Tanto el vestuario como el propio Mandi sí tienen claro que se debe afrontar con normalidad. El central ha dado ese paso por convencimiento, pero su actitud no será distinta a la que ha tenido hasta el momento y que ha sido elogiada por todos los estamentos de la entidad.

"A quien no conozca a Mandi le digo que es el tío más profesional con el que he coincidido en un vestuario. No sé qué pasará, ni con él ni con el resto de compañeros, pero lo que sí sé es que todo el mundo está implicadísimo en conseguir el mejor resultado para el equipo. No tengáis duda de que Aissa se deja la piel todos los días en los entrenamientos y los partidos para ayudar al equipo a conseguir el mejor resultado posible", aseguró ayer Borja Iglesias en la Cadena Cope, exponiendo la visión del vestuario bético.

Mandi es uno de los capitanes de la plantilla bética y desde el club siempre se ha destacado su comportamiento profesional, tanto en el día a día de los entrenamientos como en su cuidado personal. Tampoco ha sido extraño ver al franco-argelino repasando en vídeo su actuación en un partido durante el viaje de vuelta del equipo tras un partido como visitante, un detalle que muestra sus ganas de corregir y seguir mejorando que siempre han sido valoradas por los entrenadores. Ahora le tocará a Pellegrini tomar una decisión, pero Mandi ha levantado el brazo para dejar claro que él quiere seguir con el equipo hasta el final.