Además de la renovación de Aitor Ruibal, el Betis también selló la pasada semana la continuidad de Víctor Ruiz, que firmó por dos temporadas más tras convertirse en un central indiscutible para Manuel Pellegrini. "Estoy muy contento por todo lo que está pasando. Con muchísimas gana de seguir en el club y dentro de poquito empezar ya la siguiente temporada para intentar hacerlo mejor o igual que ésta", aseguró el central en los medios oficiales del club, donde valoró su situación.

"Ha sido bastante sencillo porque las dos partes estábamos por la labor de seguir con el vínculo. Siempre en una negociación hay sus más y sus menos, pero ha sido relativamente sencillo porque era lo que queríamos todos", aseguró el defensa sobre su renovación, lo que lo dejará un año más a las órdenes de Pellegrini: "Y más después de esta temporada que recién acaba, en que los resultados han sido buenos, hemos hecho muy buenos partidos, y que aunque ha habido altibajos como en todos los equipos, lo importante es cómo se acaba. Ahora cuando empecemos otra vez habrá que intentar darle continuidad a como hemos acabado, sabiendo que la temporada es diferente y seguramente habrá algún cambio, pero intentando que la idea sea la misma".

"Llegué de los últimos, en el último momento, y siempre eso es una desventaja, el hecho de que los compañeros lleven más tiempo entrenando. Los principios no fueron fáciles o agradables, pero poco a poco fuimos a mejor, el equipo y yo, y luego hemos conseguido esa plaza europea que ha sido un premio para todos", indicó el central sobre su inicio de campaña. "Yo soy de los que piensan que cualquier jugador necesita continuidad, necesita esa confianza tan famosa de cara al jugador. Lo que me pasó fue eso, que poquito a poco fui a mejor, los resultados se fueron dando y las sensaciones fueron mejorando también. Estoy contento por el rendimiento individual y también del colectivo, que hemos estado muy bien, y el premio ha sido clasificarnos para Europa", añadió el defensa sobre su asentamiento en el once.

Precisamente, Víctor Ruiz mostró su ilusión por la temporada próxima. "Se acabó la Liga todo súper ajustado, hasta el último momento en Vigo no se decidieron las posiciones europeas. Y se presenta un año súper ilusionante, motivante para todos, difícil, por supuesto, pero con la idea de intentar siempre mejorar y hacer un buen papel en las tres competiciones", comentó el zaguero, que también señaló a quien le dedicó su gol en Vigo: "Me lo estaban pidiendo en casa, a ver si espabilaba y marcaba un gol para poder dedicarlo, y mira, qué mejor gol que este que suponía la victoria, la remontada y el pase para Europa. Dedicatoria especial para mi futura hija que viene en camino y que seguro que será sevillana porque está previsto que nazca para finales de agosto. Será 100% sevillana".

Por último, el central valoró lo que ha descubierto del Betis en su primer año como verdiblanco. "Lo más importante era volver a mi deseo de volver a España y eso me lo ha dado el Betis jugando fuera. Y una vez que conoces un poco más el club y te integras en su filosofía ves que es un club súper familiar, súper atractivo. Cuando hablo con compañeros de otros equipos me preguntan muchísimo, todo el mundo tiene esa inquietud, 'el Betis, qué buen sitio, qué buena ciudad, qué buena plantilla...'. Y eso hay que valorarlo, estoy súper feliz desde el primer momento y muy contento por renovar dos temporadas más", finalizó.