El Betis hace oficial la renovación de Aitor Ruibal hasta 2025

El Betis ha hecho oficial la renovación y ampliación de contrato de Aitor Ruibal que ha firmado hasta 2025. De esta forma, el club verdiblanco se asegura los servicios de un jugador clave en los planes del chileno Manuel Pallegrini en la presente temporada, en la que ha jugado 30 partidos, ha anotado dos goles y dado otras tantas asistencias.

"Estoy muy contento por el año y por la renovación también, y poder jugar en Europa el año que viene. Ya lo vengo demostrando desde hace mucho tiempo, desde que salí del filial. Me ha costado mucho llegar aquí, tuve que estar un par de años fuera. Este año se me ha dado la oportunidad y la he tratado de aprovechar al máximo. El trabajo no se negocia y es lo que tengo por dar", ha asegurado el propio Aitor.

Aitor Ruibal, de 25 años, se ha consolidado en la primera plantilla bética en una temporada en la que regresó al Benito Villamarín en verano de 2020 tras una fructífera cesión de un año en el Leganés, equipo al que llegó tras otros préstamos anteriores en el Cartagena y el Rayo Majadahonda.

El extremo de Sallent de Llobregat (Barcelona) llegó a la disciplina verdiblanca en 2015 para enrolarse en el Betis Deportivo, fue pieza clave en el equipo que consiguió el ascenso a Segunda B en la temporada 2016-2017 y debutó con el primer equipo verdiblanco en 2017.

El anuncio oficial por parte del Betis ha llegado después de un vídeo en la cuenta de Twitter de la entidad en la que el jugador catalán le comunica la ampliación de su contrato al delantero centro Borja Iglesias.