El Villarreal tiene un problema en el centro del campo para el duelo ante el Betis, después de que, además de la baja por sanción de Trigueros, se unan las dudas de Coquelin y Capoue, los dos medios que suelen acompañar a Dani Parejo desde la lesión de Vicente Iborra.

El ex del Valencia sufrió un esguince de tobillo en el partido ante el Elche, que lo obligó a retirarse del campo, aunque, en principio, no reviste de la gravedad que se pensaba. "Las pruebas realizadas a Francis Coquelin no revelan daño óseo. El jugador recibirá tratamiento y se ajustará el diagnóstico en los próximos días", indicó el Villarreal en un comunicado, aunque la presencia de Coquelin ante el Betis sigue siendo complicada.

También en el aire queda la participación de Capoue, fichaje invernal de los castellonenses, y que no jugó ante el Elche por problemas físicos. Todo apunta a que el centrocampista sí podría llegar a tiempo para el domingo, aunque dependerá de las sensaciones que tenga de la semana.

En el caso de no recuperarse ninguno de los dos, Unai Emery colocaría de nuevo al argentino Juan Foyth como mediocentro, una posición en la que ya ha venido participando en esta temporada desde la grave lesión que Iborra se produjo en el Benito Villamarín.

El Villarreal está siendo uno de los equipos más castigados por las lesiones en este tramo de la temporada -a las mencionadas anteriormente se suman las de Mario Gaspar o Samu Chukwueze, que pasó recientemente por el quirófano-, aunque Emery sí cuenta ya con su pareja titular de delanteros, Paco Alcácer y Gerard Moreno.