William Carvalho y Juan Cruz, aptos para jugar ante el Rayo

El centrocampista portugués William Carvalho y el extremo hispano-argentino Juan Cruz se han ejercitado este miércoles con el grupo tras hacer trabajo específico en los días anteriores y apuntan al partido del próximo lunes del Betis ante el Rayo Vallecano, en el Benito Villamarín.

El técnico chileno Manuel Pellegrini ha dirigido una sesión en la ciudad deportiva bética en la que Carvalho ha entrenado con normalidad tras haber pasado un proceso febril y Juan Cruz ha hecho lo propio después de hacer trabajo específico tras jugar el pasado fin de semana con el filial los noventa minutos ante el Polideportivo Ejido.

Carvalho y Cruz, según se ha visto en los minutos abiertos a los medios, se apuntan al duelo ante el Rayo, para el que Pellegrini tiene nombres que recuperar como Luiz Felipe, quien sigue haciendo trabajo de puesta a punto tras superar una lesión muscular leve en el bíceps femoral izquierdo que le hizo perderse el duelo de la última jornada ante el Athletic.

El capitán bético, Joaquín, por su parte, sigue su proceso de recuperación del esguince leve de rodilla que sufrió ante el Barcelona y que no le impidió, no obstante, estar en el banquillo de San Mamés, aunque no sumó minutos para lograr alcanzar el récord de 622 partidos en Primera del portero Andoni Zubizarreta, que está a cinco partidos de igualar.