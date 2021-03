El entrenamiento del pasado martes dejó, en el cuarto hora para los medios de comunicación, una imagen de diálogo entre Joaquín y Manuel Pellegrini antes del inicio del trabajo, y ayer el turno fue para William Carvalho.

El luso y el técnico del Betis mantuvieron una charla al comienzo de la sesión preparatoria y aunque el motivo de la misma no trascendió, la realidad es que el técnico verdiblanco busca en lo que resta del campeonato que se pueda ver la mejor versión del ex jugador del Sporting Club de Portugal, cuya irregularidad en su periplo en Heliópolis lo ha llevado, incluso, y después de mucho tiempo, a no ser convocado por Fernando Santos con Portugal de cara a los partidos de clasificación para el Mundial de Qatar en este parón por los compromisos internacionales.

El chileno, desde su llegada al Betis, apostó por la continuidad del medio centro portugués

La fe de Pellegrini en William Carvalho quedó patente en la pretemporada, pues entendió que para el objetivo de volver a Europa era importante contar con jugadores de nivel, como el luso, además de que debido a la pandemia ningún club se decidió a pagar los 20 millones que el Betis exigía, tras el abono al Sporting de 16 millones y cuatro en bonus, más la dificultad para los verdiblancos de encontrar un recambio de garantías en el mercado.

De esta manera, William Carvalho comenzó la temporada de titular, en Vitoria y en los siguientes partidos, pero su rendimiento no estuvo acorde a la calidad que atesora. "A todos los técnicos nos gustan los buenos jugadores y William ha demostrado lo buen jugador que es. Tiene que demostrar su calidad en todos los partidos, tuvimos una charla con él y físicamente está a punto aunque en la pretemporada no pudo trabajar bien", indicó Pellegrini tras aquel duelo frente al Alavés, hasta que llegó la rotura muscular en el aductor en el partido a domicilio ante el Granada (20-12-2020). Eso provocó que Carvalho estuviera un mes de baja, reapareciendo en la última media hora de aquel empate a dos de los verdiblancos en casa de la Real Sociedad (23-01-2021).

Pese a su calidad, la irregularidad ha sido la seña de identidad de William como verdiblanco

Incluso, tras volver de aquella lesión, mucho se habló en el pasado mercado de invierno de la posibilidad de que William Carvalho abandonase la disciplina bética para volver al fútbol portugués, concretamente al Benfica. Jorge Jesús, técnico del cuadro benfiquista, quiso contar con el centrocampista al conocerlo perfectamente de su etapa en el Sporting, pero finalmente, entre los contactos entre los clubes y las reticencias de Carvalho de jugar en el gran rival del equipo del Alvalade, el medio centro decidió seguir en el Betis, con el que tiene contrato hasta 2023. "William viene reapareciendo de una lesión muscular que lo ha tenido tres semanas parado. Lo veo absolutamente comprometido y concentrado en el equipo. No veo que tenga ninguna intención ni ganas de irse. Muchas veces cuando hay posibilidades de salir los futbolistas tratan de presionar, pero lo veo muy contento. Es muy importante para nosotros y ya veremos cuál es su futuro. Está absolutamente concentrado en lo que tiene que hacer", comentó Pellegrini, al respecto, en una de sus comparecencias públicas el pasado mes de enero al ser cuestionado por William.

En el último partido ante el Levante, Carvalho dejó buenas sensaciones que deben tener continuidad

Hasta ahora ha disputado 21 partidos de Liga (1.045 minutos y dos goles) en los que no ha terminado de arrancar (ante el Levante jugó buenos minutos) y el Ingeniero, consciente de lo que se juega el Betis en las 10 jornadas que restan, espera que dé lo mejor en su rendimiento. Es la fe de Pellegrini en William Carvalho.