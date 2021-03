Si ante los medios de comunicación en sus conferencias de prensa Manuel Pellegrini mantiene un discurso moderado y sin estridencias, en el vestuario del Betis el técnico chileno sí ejerce su autoridad. El último en comprobarlo ha sido nada más y nada menos que el capitán Joaquín, con quien el entrenador mantuvo ayer una animada charla antes de comenzar el entrenamiento.

No se escondió Pellegrini, que mantuvo ese diálogo con el portuense bajo el foco de la prensa, que tiene permitido el acceso a la primera parte de las sesiones de trabajo, y que ya realizase anteriormente con otros jugadores como Loren. Allí estuvieron Joaquín y el entrenador intercambiando impresiones sobre el momento del equipo y también del propio capitán, que ha perdido protagonismo en los últimos tiempos.

Los datos así lo muestran. Desde que Joaquín se perdiera el inicio de 2021 debido a la Covid-19, su participación ha disminuido. Únicamente ante Osasuna, en un partido que se disputaba tres días antes de la decisiva cita copera ante el Athletic, ha sido titular el capitán en la Liga desde que comenzó el año, pese a que su aportación al equipo sí ha sido considerable en los minutos en los que ha estado sobre el terreno de juego.

Si en las 15 primeras jornadas de Liga, Joaquín estuvo en la alineación inicial en diez ocasiones, en los siguientes 13 partidos sólo ha partido desde el comienzo en ese mencionado duelo ante el cuadro navarro. Joaquín ya fue suplente en el último partido de 2020 ante el Levante; días después daba positivo por la Covid-19, por lo que fue baja para los siguientes encuentros ante el Sevilla y el Huesca, y se quedó en el banquillo ante el Celta, cuando ya sí había regresado a la convocatoria. Tres días después, el capitán entró en la recta final del partido ante la Real Sociedad, pero menos de 15 minutos le bastaron para colocar un centro medido a Canales y anotar el tanto del empate. Parecía que con esa buena aportación, Joaquín volvía a recuperar presencia, con la titularidad en el siguiente duelo ante Osasuna.

Pese a que el Betis acabaría ganando a los rojillos por la mínima, Pellegrini no acabó del todo satisfecho con su rendimiento y Joaquín se quedó sin minutos en los dos siguientes partidos ante Barcelona y Villarreal.De nuevo entraría desde el banquillo ante el Getafe, coincidiendo con los mejores minutos del equipo, que logró vencer otra vez por la mínima; ante el Cádiz en la siguiente jornada, Joaquín seguiría como suplente y su entrada en el campo volvió a coincidir con una mejoría bética y el tanto final de Juanmi.

Una semana más tarde ante el Alavés, el portuense entró al campo en el intermedio, con el Betis perdiendo por 0-2, y participaría de la gran remontada bética, incluso anotando un gran gol de cabeza. Tampoco le sirvió al portuense para salir de titular en el derbi, del que disputó los últimos 27 minutos o ante el Levante el pasado viernes, cuando Pellegrini lo introdujo en el partido cuando faltaban sólo unos minutos y el equipo bético ya vencía por 2-0.

"Me entreno para ser titular y esa ilusión es la que me mantiene", ha manifestado Joaquín en entrevistas recientes, pero ahora su rol parece distinto, justo en el momento en el que tiene que tomar la palabra sobre su continuidad en el Betis. El presidente, Ángel Haro, ya dejó esa puerta abierta para cuando el portuense quiera, pero éste necesita sentirse importante en el equipo y no sólo por esa labor dentro del vestuario.

"Yo busco la mejor formación, independientemente de los nombres", ha dicho Pellegrini en más de una ocasión, cuando se le ha cuestionado sobre la suplencia no sólo de Joaquín sino de otros pesos pesados como Claudio Bravo o William Carvalho. "Es importante por lo emblemático que es y el liderazgo que tiene sobre el plantel. Si juega más o menos minutos no es el objetivo más importante. Está comprometido en el club", indicó el técnico chileno hace apenas tres semanas sobre una posible continuidad del capitán, que deberá seguir asumiendo esa autorictas que identifica a Pellegrini.