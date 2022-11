El Betis, a la espera del mejor Willian José

El Betis, una vez regrese la competición al finalizar el Mundial de Qatar, necesitará de la mejor versión de todos sus futbolistas para afrontar de la manera más idónea posible el exigente calendario que tendrá por delante con los partidos de Liga, en esa pelea por los puestos Champions; la disputa de la Supercopa de España, el inicio de la andadura en la Copa y la Europa League.

Y uno de los jugadores que busca elevar su nivel es Willian José, al que el cuadro verdiblanco sigue esperando en forma de goles y juego, pues en lo que va de temporada apenas ha habido rastro de la buena imagen que dejó la pasada temporada (11 goles y 5 asistencias en 44 partidos oficiales entre todas las competiciones).

Dificultad El hispano-brasileño no lo pasó nada bien en verano al no ser inscrito en LaLiga hasta el último momento

No resultó nada fácil para el jugador nacido en Porto Calvo el comienzo de la presente campaña. Tras hacer el Betis efectivo el pago de los 10 millones de euros acordados en la cesión del curso pasado con la Real Sociedad, Willian José inició el trabajo de pretemporada con mucha ilusión, pero con el paso del verano todo se empezó a torcer para él con el asunto de las inscripciones en el conjunto verdiblanco. Una situación en la que no lo pasó nada bien y que le hizo perderse los tres primeros partidos del campeonato de Liga, al no poder ser convocado por Manuel Pellegrini. No obstante, el chileno fue clave para que supiera sobrellevar ese espinoso asunto que también afectó a varios de sus compañeros. "La importancia del míster y de mis compañeros, hablando conmigo todos los días en el vestuario, demostraba lo importante que soy para ellos, que cuentan conmigo, que están felices con mi trabajo y eso es muy importante", indicó el delantero bético en la rueda de prensa previa al partido de Liga Europa ante el Ludogorets en el Villamarín.

El técnico chileno lo apoyó y le pidió que continuara, teniendo la opción de salir cedido al Valencia

Incluso, la figura del Ingeniero resultó clave para que el punta no saliera del Betis a última hora del cierre del mercado. "Llegó un momento que sí, que iba a tener que salir, pero justo hablé con el míster y me pidió esperar hasta el último momento porque todo iba a salir bien. Y el último día salió perfectamente", agregó entonces Willian José, que estuvo muy cerca de marcharse cedido al Valencia.

El artillero aprovecha las vacaciones por el Mundial para desconectar y volver al trabajo con las pilas cargadas

Una vez que todo quedó resuelto y fue inscrito, empezó a tener minutos. Sobre todo, en la Europa League, donde ha sido titular en los seis encuentros de la fase de grupos (475 minutos), haciendo dos goles en la victoria bética (0-2) en Finlandia ante el HJK Helsinki. Ese partido ha sido el más completo de Willian José en lo que va de curso, pues en la Liga ha tenido menos protagonismo y cuando ha jugado no ha demostrado estar en un buen momento.

Dato Willian José no ha marcado aún en lo que va de Liga, sólo dos goles en la fase de grupos de la Liga Europa

Al contrario, ha ofrecido una versión muy apática. Así, en los 10 partidos ligueros disputados (263 minutos) todavía no ha sido capaz de perforar la portería rival (la pasada temporada sumaba 6 en las primeras 14 jornadas). Y en la gira por Sudamérica tampoco ha sabido aprovechar los minutos dados por Pellegrini, estando en la misma línea de bajo rendimiento que el resto del equipo verdiblanco.

Aun así, el estilete no ha perdido la alegría ni el ánimo, como se pudo comprobar en sus redes sociales el pasado 23 de noviembre, cuando cumplió 31 años al lado de su familia, amigos y compañeros, como Luiz Henrique. De esta manera, el 12 del Betis recarga las pilas para volver a los entrenamientos el próximo 6 de diciembre con ilusiones renovadas, con el objetivo de recuperar su mejor nivel. Su equipo lo necesita en tan importante tramo de la temporada. El Betis, a la espera del mejor Willian José.