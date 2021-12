El Zenit, frío ruso para el EuroBetis

El Betis viajará a Rusia por tercera vez en su historia, después de que el sorteo de la Liga Europa celebrado ayer en Nyon deparase al Zenit de San Petersburgo como el rival verdiblanco en la ronda eliminatoria de play off. Como segundo clasificado del Grupo G, el Betis partía como cabeza de serie para medirse a uno de los equipos caídos de la Liga de Campeones, lo que también le permitirá el partido de vuelta en el Benito Villamarín el 24 de febrero (21:00), una semana más tarde de su visita al Gazprom Arena (18:45).

El rival cayó bien en Heliópolis, donde se quería evitar, sobre todo, a los equipos alemanes, Borussia Dortmund y Leipzig, tras la mala experiencia con el Bayer Leverkusen en la fase de grupos. Aunque el Zenit, líder de la Premier League rusa, sea un clásico de las competiciones europeas, tanto de la Champions como de la Europa League, en el Betis se considera un equipo ante el que competir para estar en los octavos de final.

Con todo, el Zenit cuenta con jugadores de un gran cartel en todas las líneas, aunque sobre todo destaque por su potencial ofensivo. Si el croata Lovren, uno de los hombres fuertes del vestuario, y Wilmar Barrios son lo más destacado del apartado defensivo, la calidad de los brasileños Wendel, Malcom y Claudinho aparece como el factor desequilibrante de un equipo que también cuenta con goleadores contrastados como Sardar Azmoun o el veterano Artiom Dziuba. Eso sí, el futuro del iraní no está nada claro, después de que no haya querido renovar su contrato que finaliza el próximo mes de junio e incluso se apunta que podría salir del Zenit en el mercado invernal.

Aparte de las cuestiones futbolísticas, varios factores entran en juego en la eliminatoria ante el equipo ruso. Para empezar, el Zenit, actual líder de su campeonato, se encuentra desde ayer de vacaciones, ya que la competición en su país no regresa hasta finales de febrero, justo después de la eliminatoria ante el Betis. Ese parón invernal del fútbol ruso provocará que los hombres de Sergey Semak, su entrenador, afronten el duelo ante los verdiblancos en la recta final de su pretemporada. "Ése puede ser un factor importante, ellos vendrán después del parón invernal y nosotros con la dinámica de nuestras competiciones podemos tener más ritmo que ellos. Es un equipo que ha salido de la Champions, que le había tocado un grupo muy fuerte, con Chelsea y Juventus. Lo vamos a coger después de ese parón y puede tener falta de ritmo", aseguró Alexis Trujillo, team manager del Betis, el encargado de valorar el sorteo.

Precisamente, esa pausa del fútbol ruso tiene un componente meteorológico, con las bajas temperaturas que se registran por estas fechas, que también ejercerá una influencia en la preparación del partido, por más que el estadio del Zenit se encuentre preparado para esos habituales inconvenientes. El propio conjunto ruso quiso enviar un mensaje tranquilizador a los aficionados béticos que decidan viajar a San Petersburgo. "Hola, aficionados del Betis. No deben preocuparse por nuestro clima cuando nos visiten a mediados de febrero. ¡El Gazprom Arena tiene techo y está entre 14º-16º durante todo el año!", señaló el club ruso en las redes sociales.

Hey @RealBetis_en fans, no need to worry about our Russian weather when you visit in the middle of February, the Gazprom Arena has a roof and is +14-16°C all year round! 😎 pic.twitter.com/ZDGC0Pr6VR