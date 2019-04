El Betis pretende hacer caja el próximo verano con alguno de los jugadores que mantiene cedidos esta temporada, y entre los que se encuentran Ryad Boudebouz y Víctor Camarasa, dos jugadores que atraviesan momentos diferentes en sus respectivos equipos.

El franco-argelino, que se marchó al Celta en el último día del mercado invernal, ha empezado a encontrar su sitio a las órdenes de Fran Escribá, que lo ha colocado el once inicial en dos de los tres últimos partidos. Boudebouz ha sumado un tanto y una asistencia e incluso esta pasada jornada estuvo a punto de batir a Oblak con un acrobático remate. "No sé si volveré al Betis, pero si lo hago quiero dejar a Celta como equipo de Primera. Para mí eso es muy importante; no estoy aquí sólo para conseguir algunos minutos de juego", indicó el zurdo a FZ Foot. "Fue una buena decisión venir aquí. Sabía que podía jugar más que en el Betis. Poco a poco, las cosas van bien para mí y para el grupo. Ahora, que conozco a todos, me siento cómodo en el grupo, con el entrenador, en la ciudad... Tengo que ser bueno donde juego para alcanzar mi mejor nivel. Mis compañeros de equipo también me ayudan", añadió.

Mercado Camarasa rechazó firmar por el Cardiff en enero a la espera de una mejor oferta

Si Boudebouz se encuentra al alza, Víctor Camarasa pasa por una situación distinta en el Cardiff. El conjunto galés ocupa la antepenúltima posición en la Premier a cinco puntos del Brighton, el equipo que marca la permanencia, a falta de cinco jornadas para el final. Precisamente, el próximo encuentro del Cardiff será la visita a Falmer Stadium, el estadio de su rival más directo en este momento, un partido que marcará su devenir.

Tras una lesión muscular, Camarasa ha disputado los cinco últimos encuentros del conjunto galés, que sólo ha ganado uno de los mismos, lo que lo ha hundido en la tabla. El Cardiff ya intentó comprar al valenciano en enero, pero entonces el propio jugador prefirió esperar debido a la delicada situación deportiva y aguardando mejores propuestas al final de la campaña.