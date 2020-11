El Betis de Manuel Pellegrini llega al segundo parón de la temporada con dudas. Aunque la idea de juego que quiere instalar el entrenador chileno sí parece cada vez más clara, el resultado de la misma no acaba de conseguir los números deseados. Las derrotas ante la Real Sociedad, el Atlético y el Barcelona y el único triunfo ante el Elche confirman a ese Betis de dos caras, que hasta ahora ha conseguido imponerse a los rivales teóricamente inferiores pero que también ha salido derrotado contra los de la zona noble de la tabla.

Estamos en el camino correcto. Tenemos que mejorar muchísimas cosas pero siempre mostramos espíritu y personalidad para salir a ganar en cualquier lado, justificó Pellegrini en la sala de prensa del Camp Nou, dando por válido el partido realizado ante un Barcelona que generó más de una docena de ocasiones claras de gol.

Un plan arriesgado

Pellegrini quiere que el Betis realice una presión alta que le haga recuperar el balón en campo rival, aunque para ello la zaga tira la línea muy adelantada, con los evidentes riesgos que esa situación genera, sobre todo ante equipos de calidad que consiguen salir con la pelota o que disponen de velocidad en sus atacantes.

Si ante el Elche el plan resultó perfecto, ya que el cuadro ilicitano no salió de su campo y los verdiblancos llegaron una y otra vez a la portería rival, ante conjuntos como la Real Sociedad, el Atlético o el Barcelona, el Betis sufrió con tantos metros a la espalda de sus defensas.

El equipo más goleado

La consecuencia de esa debilidad defensiva vuelve a evidenciarse en los goles encajados. Con 17 tantos en nueve jornadas, el Betis es el equipo más goleado de Primera, una circunstancia que ya lo penalizó en los últimos años.

Se aferra Pellegrini a esas tres porterías a cero en este arranque de campeonato –ante Alavés, Valladolid y Valencia– cuando la pasada campaña sólo consiguió este dato en cuatro encuentros, pero esa irregularidad incide en ese aspecto de un Betis de dos caras dependiendo del nivel del rival que ha tenido enfrente.

La medular

Para ejecutar esa idea de Pellegrini y evitar que los rivales aprovechen los espacios, el Betis necesita una enorme implicación del centro del campo y los mediapuntas en el juego sin balón, una característica que precisamente no es la principal de jugadores como Joaquín, Fekir, Tello, Canales o William Carvalho, pese a que sí están demostrando implicación.

Tampoco dispone de Pellegrini de excesivas alternativas en la medular, donde Guido Rodríguez, el único jugador con un perfil de contención, ha sido indiscutible, mientras que William y Canales se han repartido los minutos a su lado.

La recuperación de Guardado, a quien se lo espera ya disponible para la cita en San Mamés, añadirá un elemento más a esa rotación de Pellegrini, que requiere de piernas frescas para mantener un alto ritmo de juego durante los 90 minutos.

Las quejas del VAR

Casi nadie en el fútbol español está de acuerdo en cómo se efectuando el arbitraje en esta campaña, sobre todo por las diferencias de criterio en el uso del VAR, esa tecnología que llegaba para hacer un fútbol más justo pero que no se termina de aplicar de una forma ecuánime.

El Betis es uno de los equipos que más se ha sentido perjudicado en el inicio de campeonato, aunque en acciones como el penalti por manos de Mandi en el Camp Nou, avisada por Jaime Latre desde la sala VOR y señalada por Cuadra Fernández tras revisarla en el VAR, no se carga de razones en su protesta como si lo hizo en días como el del Real Madrid o la Real Sociedad. Hoy hay un remate en el que Mandi tiene los brazos pegados y el árbitro lo ve así y no lo cobra, pero sí lo hace el VAR de arriba. El VAR está para cobrar penalti si es fuera del área o si hay un fuera de juego unos metros adelantado. Está para resolver injusticias pero no para rearbitrar todo, manifestó Pellegrini tras el partido, después de que incluso discutiera con Ronald Koeman durante el transcurso del encuentro.

Las expulsiones

Ante el Barcelona, el Betis, además, sumó una nueva tarjeta roja en esta campaña, lo que deja al cuadro verdiblanco como el equipo con más expulsiones en esta Liga, con cuatro. Mandi, que dejó con diez al equipo en el Camp Nou tras salvar con el brazo un remate de Dembele, ya vio la roja anteriormente ante el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez Muñoz; además, Emerson, expulsado ante el Real Madrid, y Montoya, que vio la roja frente al Atlético, ya dejaron al equipo en inferioridad. Curiosamente, tres de esas cuatro expulsiones se produjeron tras el aviso del árbitro de la sala VOR al principal.

El horizonte inmediato

Si al anterior parón de Liga, el Betis llegó con el sabor dulce que dejó la victoria en Mestalla, ahora los de Pellegrini afrontarán 15 días más sin fútbol para preparar el duelo ante el Athletic con el amargor de la derrota en el Camp Nou, la tercera en los cuatro partidos disputados entre las pausas de selecciones.Además, el calendario de LaLiga llega ahora a un tramo con más acumulación de esfuerzos y los heliopolitanos deberán afrontar siete jornadas antes de acabar el año –Athletic, Eibar, Osasuna, Villarreal, Granada, Cádiz y Levante–y tendrán además el derbi como primer duelo de 2021.

Pellegrini, como viene realizando en los últimos tiempos, prefirió ver la botella medio llena y se quedó con los aspectos positivos, pero la realidad es que su Betis, que mantiene dos caras bien distintas, necesita pulir sus defectos para convertirse en aspirante a la zona europea.