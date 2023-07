El Betis cierra la venta de Canales al Monterrey

Después de cinco años Canales dice adiós al Betis. Es el último servicio de un futbolista de élite al club heliopolitano, necesitado de ventas importantes aunque para muchos aficionados los 10 millones por los que se va al fútbol mexicano se antojan pocos para lo que el cántabro representaba en el equipo.

Diez millones que, con las variables, pueden convertirse en 15. Cinco millones extras que, de momento, no se cobrarán hasta que se cumplan esos requisitos y según ABC otros dos más por unos bonus de mayor dificultad en conseguirlos.

Canales viajo este martes al stage en Inglaterra y su cara al subirse al avión denotaba cierto nerviosismo, consciente de que las negociaciones entre los dirigentes verdiblancos y los del Monterrey avanzaban. El futbolista tenía ya cerrado un acuerdo millonario por el que se embolsara una importante cantidad de dinero en lo que puede ser su último gran contrato, pero tras proclamarse campeón de la Liga de Naciones con España es consciente de que su país al fútbol mexicano puede suponer también su adiós a la selección.

Sin embargo, lo que más le ha hecho dudad al protagonista es despedirse del Betis, una entidad en la que se ha sentido importante, como cuando tenía el peso de la responsabilidad en el Racing, y en el que ha sentido el cariño de la afición.

Pero Canales siempre ha demostrado ser un jugador de club. Incluso en las malas, como al final de aquella temporada con Rubi dio la cara tras el último encuentro en Valladolid en lo que fue el inicio de un cambio de ciclo que culminaría con la conquista de la Copa del Rey. Consciente de la necesidad económica del Betis, ha dado el paso adelante. Lo de William Carvalho se ha enquistado, un verano más, y los cantos de sirena por Rodri o Luiz Felipe han dejado de sonar. Por Guido Rodríguez, que sigue sin renovar, no ha habido ni cantos hasta ahora, por lo que la operación de traspasar a Canales sedujo de inmediato a los gestores heliopolitanos, que no han dejado de hablar de las dificultades económicas de la organización que dirigen.

A pesar de los problemas con la expulsiones de la pasada campaña y su irregular rendimiento, Canales fue un referente en la 2022-23 cuando tomó el liderazgo del equipo tras la lesión de Fekir. Ahora se marchará y dejará al Betis sin otro de sus grades capitanes tras el adiós de Joaquín.