El Betis no da opción a un ‘cajonazo’ (0-2)

Paseo espectacular del Betis en una noche tan carnavalera en Cádiz. Los verdiblancos no estuvieron por el teatro Falla, pero sí se llevaron el primer premio futbolístico con una exhibición de superioridad que jamás pudo ser contestada por los locales. Fue un triunfo rotundo, sin posibilidad de que personas ajenas pudieran hurtarle el premio al equipo que era mejor. El cajonazo, en término propios de la ciudad anfitriona, era imposible, el triunfo se venía por la autopista, ahora autovía, con toda justicia.

Fue así porque el cuadro de Manuel Pellegrini no iba a dejar ni siquiera el menor lugar a la duda. Ya se veía desde el principio que era infinitamente mejor que un cuadro cadista que lucha, con razón, por evitar el temido descenso, pero encima fue capaz de golpear con prontitud en los dos periodos para desarmar cualquier ilusión de una posible reacción por parte de los gaditanos.

Ni siquiera se echó de menos a un futbolista tan espectacular como Isco, el Betis aprovechó su magnífica puesta en escena para marcar las distancias a los seis minutos. Robo de Johnny muy arriba gracias a una presión espectacular, no menos calidad a la hora de levantar la cabeza para sacar el periscopio y un remate de calidad de Willian José. Más rápida fue la operación si cabe en la segunda mitad. Un solo minuto consumido, un para allá y para acá de Pablo Fornals en el borde del área y un disparo de una calidad impresionante para que la opción del cajanazo fuera ya quimérica incluso.

Monopolio del balón

Era la confirmación, sin más, porque el Betis se iba a pasear en el arranque a pesar de lo desagradable que se puso la noche con la lluvia. Los verdiblancos, con las ausencias y con las apuestas de Pellegrini para refrescar a sus hombres con vistas a la reanudación de las competiciones europeas, salieron con el bastón de mando. Monopolizaron el balón en esos minutos iniciales y era evidente que más pronto que tarde se iban a poner con ventaja.

No tardarían mucho en conseguirlo. Los visitantes estaban tocando la pelota a placer, pero no sería a través de esta vía la acción del 0-1. Al contrario, fue una presión perfecta del recién llegado Johnny, un futbolista que ha caído de pie y más aún para la sustitución del lesionado Guido Rodríguez. El estadounidense, de nacimiento, fue a la recuperación en la banda derecha, se comió a dos rivales y después tuvo la sangre fría para levantar la cabeza en busca de la mejor opción vestida de verde.

La pelota pasó junto a Fekir, pero acabó en Willian José, quien no se dio ni una décima de segundo para armar la pierna y conectar un disparo muy colocado junto al poste, imposible para Ledesma. El Betis estaba por delante cuando apenas se habían litigado seis minutos.

Superioridad total

Lejos de dar un paso atrás, los verdiblancos atisbaron la posibilidad de hacer sangre ante las dudas que transmitía el Cádiz en la zona defensiva. Tuvieron los hombres de Pellegrini dos opciones clarísimas en las botas de Miranda (10’) y de Fekir (23’). En ambas apareció la figura de Ledesma para impedirlo. Primero, con una salida valiente para sacar con la pierna, y en la segunda con un paradón impresionante al disparo de Fekir.

Fue el epílogo del apabullante dominio de un Betis que había variado algunas piezas en la alineación inicial. Salieron Miranda, en el lugar de Abner, Marc Roca, Pablo Fornals, Abde y Willian José para volver a tener una referencia ofensiva. Cinco de los diez futbolistas de campo eran nuevos, aunque quepa puntualizar que dos de ellos lo fueron por lesión.

Sí hubo unos minutos de sufrimiento en el tramo previo al descanso. Tanto que Rui Silva se tuvo que lucir en un disparo de Escalante y, además, el balón estuvo más veces de la cuenta en el interior del equipo verdiblanco. Eso, lógicamente, provocaba un punto de incertidumbre con vistas al segundo periodo. Lógicamente, no todo iba a ser tan fácil como en los primeros 25 minutos.

Pero fue un espejismo bajo el aguacero, porque el Betis ni siquiera se iba a dejar intimidar por un compañero tan querido como Juanmi. Bromeaba Fekir con él antes de comenzar el segundo periodo y precisamente fue una pérdida del malagueño la que dio origen a la sentencia. Pablo Fornal se hizo con el balón en el borde del área y después protagonizó una obra de arte. Toque para allá, toque para acá y un zurdado con comba para marcar un verdadero golazo.

En el día en el que no estaba Isco por su lesión, Fornals presentaba también sus credenciales para que la segunda mitad fuera de lo más cómoda para los suiyos. Este Betis no echa de menos a nadie, sigue con su camino y va dando pasos adelante. Esta vez destacaron Fornals, por su golazo, pero también Johnny, que es otro de los refuerzos invernales, igual que Fekir, aunque ya estuviera en la casa. Fue un paseo agradable por la Bahía a pesar del mal tiempo, el Betis es infinitamente mejor que el Cádiz y no había que dar ni la más mínima opción a esos cajonazos que tanto denuncian por la ciudad que albergó el litigio. Mucho mejor así, sin duda.