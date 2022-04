El examen final de Pellegrini

Manuel Pellegrini se toma muy en serio el duelo del Betis ante la Real Sociedad. Ni la final de la Copa del Rey del 23 de abril distrae al entrenador chileno del objetivo liguero y así lo ha transmitido en su conferencia de prensa previa al partido. El preparador se toma los dos duelos previos a la cita copera como los exámenes finales para decidir el mejor once en La Cartuja.

"La final condiciona en el sentido de la alineación, estos dos partidos sirven para ver cuáles son los jugadores con mejor rendimiento. Si alguno piensa en la final no sería bueno. Hay que intentar llegar a la final con los mejores resultados y el mejor rendimiento", ha asegurado Pellegrini, que, posteriormente, ha vuelto a lanzar otro mensaje a sus jugadores: "Para decidir cuál va a ser en el once veremos el rendimiento de los dos partidos. Ya lo dije antes de Cádiz y ahora en estos dos siguientes. Tienen que estar concentrados y hacer un buen rendimiento. Si alguno juega mal estos dos partidos difícilmente va a estar en el once de la final".

Y es que el chileno considera clave el duelo ante la Real Sociedad. "Es un partido de los siete que nos quedan, que son todos finales, pero éste más en el sentido de que le podamos sacar una ventaja importante o que ellos puedan pasarnos. Es un rival directo, al que nos hemos enfrentado dos veces esta temporada y en ambos los ganamos, pero eso no indica que este partido va a ser igual. Hay que jugar igual que en esos dos y entendiendo que en cada balón se gana o se pierde el partido", ha comentado Pellegrini, que también ha mostrado su confianza en el equipo: "No sé si estamos en el mejor momento, pero sí en uno bueno. Estamos sólidos, con todos involucrados para conseguir el objetivo completo de la temporada. En las tres competiciones queríamos hacer lo más largo posible; luego, clasificarnos a través de la Liga a una competencia europea; y el tercero era llegar lo más arriba en la Copa, y estamos es una final que nos podría permitir ganar un título y llegar a la Liga Europa. Es un momento bueno, así lo sienten los jugadores, pero hay que demostrarlo en el campo".

En el entorno del equipo ya se vive la Copa del Rey, pero ese aspecto no preocupa a Pellegrini. "¿Aislarse? Nadie quiere aislarse, es una alegría ver a la gente ilusionada. Para nosotros también es ilusión y una demostración del trabajo hech0 durante la temporada. Tenemos que centrarnos en el partido siguiente, pero la hinchada es bueno que esté ilusionada y disfrutando cada día", ha comentado el técnico, que también ha aprovechado para felicitar al Villarreal: "Es una gran alegría, es un club extraordinariamente bien gestionado y con un gran presidente. Tiene muy claro el desarrollo del fútbol, tanto en las divisiones inferiores como en el equipo mayor. Año tras año, desde la 2005-06 que alcanzamos las semifinales de la Champions, el club se ha agrandado en su presupuesto y en su idea, pero no depende de un resultado puntual. Ojalá que logren pasar a la final derrotando al Liverpool. Con respecto al Betis, son dos clubes distintos, dos ciudades diferentes, pero si el Betis se pudiera gestionar de esa manera sería muy bueno. No copiarla, pero sí desarrollar un club como lo hacen ellos".