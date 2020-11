El Betis pierde un 29% de tope salarial

La Liga de Fútbol Profesional (LaLiga) ha presentado esta mañana los límites salariales de los equipos, dentro de una conferencia de prensa telemática en la que expuesto las nuevas normas del reglamento económico, que se han adaptado para paliar la crisis de la Covid-19.

En el caso del Betis, el club verdiblanco pierde casi un 29% del tope salarial con respecto al pasado año, pasando de los 100,35 millones de euros del pasado año a los 71,3 que se han marcado para esta temporada, con lo que ahora es el noveno club en este aspecto.

Ahora es el Real Madrid el equipo con un mayor un límite de coste de plantilla deportiva, situado en 468,53 millones de euros y le arrebata el primer puesto al Barcelona, que se queda en 382,717. Tras ellos, y por encima del Betis en este apartado, figuran el Atlético de Madrid ( 252,720), Sevilla (185,809), Villarreal (145,242), Athletic de Bilbao (119,819), Valencia (103,390) y Real Sociedad (100,876). Después del Real Betis (71,304), el Celta de Vigo (62,518) completa la lista de los diez primeros.

"Cada club marca su tipo de estrategia, el mercado no ha estado tan fácil este verano, no se han llegado a los precios de antes. En el mercado de invierno puede sacar mejores cantidades, se maneja de acuerdo en su tesorería. El Betis tiene al frente gente muy capacitada, es correcto que en enero o a final de temporada, ese jugador pueden valer el precio que tiene en el mercado. Es como la bolsa, se puede subir en cuatro días. Todavía tiene que hacer más esfuerzos, en reducir salarios", ha indicado el presidente de LaLiga, Javier Tebas, sobre el hecho de que el Betis apostase por no vender en verano, a la espera de revalorizar a sus jugadores durante esta temporada. "Ahora tendrá que vender jugadores, rebajar la masa salarial o un tema mixto. Con eso se puede adecuar", ha añadido Tebas.

Eso sí, el presidente de LaLiga también ha apuntado a las posibles dificultades de tesorería que pueda presentar el club verdiblanco. "Seguro, las entradas en el Benito Villamarín han sido espectaculares siempre, es un ingreso muy importante. Está muy afectado, al Betis no lo veo con un problema de movimiento. Con las gestiones que están haciendo si los resultados son adecuados, nadie es preocupante", ha indicado Tebas, que también apuntó que el cálculo de los topes salariales se hizo apuntando el regreso de los aficionados a los estadios para enero, una cuestión que ahora no está clara.