El alma del Betis se reunió anoche en el Benito Villamarín. El club verdiblanco homenajeó a sus 3.000 primeros socios con un emotivo acto, que también sirvió para presentar la campaña de abonos. Bajo el lema Siempre verdiblancos y con el Gol Sur como escenario, el Betis quiso recuperar su esencia. "Vamos a tener este reconocimiento, justo y obligado, con los que le han dado tanto al Betis, los que hemos sobrevivido a todas las tempestades", enunció Manuel Rodríguez, gerente de la Fundación y conductor de la ceremonia. "El Betis no ha muerto por béticos como vosotros, es un club con alma y la grandeza es levantarse cuando uno cae. En el Betis no hay atajos. No perdamos la ilusión para hacer el Betis más grande", apostilló el presidente, Ángel Haro.

No sólo acudieron los socios más fieles, con los 250 primeros sobre el propio campo del Villamarín, sino que también estuvieron un grupo de esos campeones del 77 –Biosca, Bizcocho, Del Pozo, Esnaola, López, García Soriano, Julio Cardeñosa– y Juan José Cañas como capitán del 2005. "Salir a este estadio era lo más grande. Ustedes me dabáis alas, cuando no podía más me aplaudían, me ovacionaban, y me hacían correr. Era por ellos. Es la mejor afición del mundo", resumió Rafael Gordillo. "Mi primer partido fue el homenaje a Rogelio. Cuando vi el campo me dije: 'Esto qué es'. Me fui empapando de lo que es esta maravillosa afición", apuntilló Cardeñosa, uno de los más ovacionados. "Cuando firmé pensé que estaría tres o cuatro años y me iría a San Sebastián, pero los béticos se portaron francamente bien. Ellos son los responsables que haya estado aquí un tercio de la historia del Betis", apuntó Esnaola.

Rafael Gordillo "Ustedes me dabáis alas, cuando no podía más me aplaudían y ovacionaban y eso me hacía correr"

Y el presidente, Ángel Haro, cerró el homenaje con un discurso en el que mezcló el agradecimiento a esos béticos veteranos con un mensaje para el Betis del futuro. "Cada uno tendrá una forma de vivir el Betis, pero es indubitado que el Betis es algo muy importante en nuestras vidas. Nuestra obligación es mirar al futuro pero desde nuestra historia y nuestros valores para poner al Betis donde se merece. Pasarán jugadores, entrenadores y presidentes, pero el Betis seguirá, y entre todos dejaremos un club mejor", expuso el presidente, que desgranó los valores de la entidad: "Honradez y transparencia, en este Betis no hay atajos; cercanía, es algo que debemos tener grabado a fuego; historia, para mirar al futuro pero sin olvidar el pasado, el manquepierda es una prueba de fidelidad; la afición; la estabilidad; la evolución; el trabajo; y la capacitación para tener los mejores entre nosotros".

Para finalizar, Haro ahondó el crecimiento de la entidad: la económica, la patrimonial y la deportiva. "El Betis no es comparable a una empresa, es sentimiento y pasión, pero sin una gestión eficiente y moderna no podemos construir nuestro proyecto deportivo", comentó antes de resaltar el valor patrimonial del Gol Sur o la nueva ciudad deportiva. Sobre el aspecto deportivo, el presidente también incidió en la nueva área deportiva: "El objetivo pasa por tener los mejores jugadores posibles. Hay que tener una muy buena secretaría técnica que busque talento en todos los mercados y personas que conozcan muy bien nuestros valores. La cantera debe tener un papel fundamental e invertir en ella. Queremos impregnar el sentimiento bético".