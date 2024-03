La seguridad defensiva, el primer paso

La derrota del Betis en Vallecas, la tercera seguida, trajo consigo un profunda autocrítica a modo de reseteo que los futbolistas verdiblancos tratarán de que se note sobre la hierba de Montilivi el próximo domingo. Muchas cosas tendrán que mejorar los de Heliópolis con respecto a los tres últimos malos resultados cosechados, siendo lo primero el hecho de volver a recuperar la fiabilidad defensiva.

Y es que más allá de la falta de efectividad de cara a puerta, los de Pellegrini han bajado el nivel atrás, encajando 7 goles en esos tres enfrentamientos que acabaron con malos resultados para los intereses del cuadro verdiblanco, que el domingo tendrá delante a un Girona que es el tercer equipo más realizador de Primera con 59 goles a favor en su casillero.

Así, una de las primeras incógnitas que aparece en cuanto al posible once inicial del Betis ante los gerundenses radica en la portería. El regreso de Bravo a los terrenos de juego con la selección de Chile abre una vía a la opción de un posible relevo en la meta verdiblanca, teniendo Pellegrini la última palabra sobre si su compatriota sale de inicio en lugar de Rui Silva. La endeblez de los de Heliópolis también radica en los laterales, algo que la dirección deportiva tendrá que mejorar en la planificación de la próxima temporada. Abner y Miranda se disputarán un puesto en el costado izquierdo y en el derecho, el preparador verdiblanco podría tener ya aptos para esta cita a Bellerín y Sabaly, más Ruibal, que jugó ante los franjirrojos.

Mientras, en el centro de la zaga también se comprobó en Vallecas el sufrimiento de los verdiblancos. Pezzella no tuvo su mejor día y Chadi Riad, desde que volvió de la Copa de África, viene atravesando por un bajón en la curva de rendimiento que no termina de superar. Además, Sokratis alterna acciones correctas con otras no tanto, como se vio, por ejemplo, ante el Villarreal. De este modo, para visitar el campo del Girona, y tras un larguísimo viaje, está por ver si el central argentino sale de inicio o bien el técnico santiaguino apuesta por Sokratis y Chadi para un eje defensivo que también necesita de un mayor apoyo del doble pivote.

Johnny Cardoso, con pérdidas en la salida de la pelota, firmó una actuación bastante gris, lejos del buen rendimiento que venía ofreciendo desde su llegada, y tampoco Guido estuvo nada brillante. Un gol de falta directa y otro generado en un saque de esquina reflejaron esa pérdida de fiabilidad defensiva que deberán recuperar los verdiblancos ante el conjunto de Míchel para tener opciones de regresar a la senda de la victoria de cara a ese objetivo de volver a jugar en Europa.

El equipo bético tendrá delante a un rival que genera mucho peligro en cada partido, con continuas llegadas por los carriles dentro del habitual sistema de tres centrales y dos jugadores por las alas. Una forma de jugar de la que se está aprovechando Artem Dovbyk. El delantero ucraniano está siendo, sin duda, una de las revelaciones de la temporada en el torneo liguero, con 14 goles y 5 asistencias en 27 encuentros, y estará incluso con su selección en la Eurocopa de Alemania de este próximo verano. Un delantero que tiene una gran pegada con la pierna izquierda y que va bastante bien en el juego aéreo, por lo que el Betis tendrá que vigilarlo de cerca. Un Betis que debe recuperar su fiabilidad defensiva. Debe ser el primer paso.