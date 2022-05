Bordalás, aquí el campeón de Copa (0-3)

El Betis aparecerá durante un largo tiempo en las pesadillas del Valencia y de José Bordalás. 17 días después de superarlo en la final de la Copa del Rey, los heliopolitanos golearon al equipo ché en Mestalla, como ya hicieron también en la primera vuelta en el Benito Villamarín. No fue esta vez con una exhibición de fútbol como en aquella noche de octubre, pero sí con una alta dosis de esa eficacia que el Betis había perdido en los últimos tiempos. Willian José abrió la lata para que Canales y Borja Iglesias culminasen otra goleada a domicilio y ahondasen en la herida valencianista ante su público.

Ni el hecho de que el propio Manuel Pellegrini indicase que la clasificación para la Liga de Campeones era una quimera frenó la ambición bética. En cuanto el Valencia se descosió tras el gol de Willian José, y ya sin Fekir en el césped, el Betis aprovechó los espacios para enseñar esa verticalidad en su juego que lo convirtieron en uno de los equipos más atractivos del campeonato.

De inicio le costó al equipo bético romper la muralla ché. Bordalás, pese a jugar como local y sin demasiado que decir en la tabla, mantuvo una línea de cinco en defensa para evitar que el Betis encontrase espacios en ataque. Tampoco ayudó en eso Fekir, desacertado en casi todas sus decisiones o ejecuciones. Hasta Pellegrini lo envió a la caseta con casi 20 minutos de partido por delante, una cuestión que pocas veces se ha visto en la temporada.

El duelo pareció en ese primer acto un trofeo de verano. Fútbol al ralentí y escasos acercamientos a la portería. Canales, con un disparo de falta directa que despejó con apuros Mamardashvili, y Bryan Gil, con un inocente testarazo, dispusieron de las mejores ocasiones de un partido trabado y falto de lustre.

Tampoco se alteró el guión demasiado con el paso por la caseta. Si acaso el Valencio dio un paso hacia delante, pero sin inquietar a Rui Silva. Pero este Betis no necesita demasiado para hacer daño. Un balón de Canales a Willian José le bastó al equipo bético para tomar ventaja. Recorte a Alderete del brasileño y remate con la zurda por debajo de un Mamardashvili que había salido a la desesperada.

Pudo sentenciar el Betis apenas seis minutos después, pero no era el día de Fekir. La enésima mala decisión del francés fue un disparo muy desviado desde la frontal, con Juanmi –que ya había entrado por Rodri– solo a su lado esperando la pelota. Ahí se acabaría el partido del francés, que nueve minutos después era enviado al banquillo.

Bordalás reaccionó al gol del Betis e introdujo a Maxi Gómez y Guedes, dinamita para intentar igualar la contienda. Demasiado tarde. Bartra, en otro partido de enorme nivel, se bastaría para bloquear los intentos de remate del portugués, el mayor peligro de este paupérrimo Valencia.

No se le puede negar la voluntad al equipo ché, pero con Bordalás no le da para más. Y encima acabó recibiendo un duro castigo. Primero, con Canales, un exvalencianista que no quiso celebrar el gol. Tras una acción de Sabaly, un leve toque de Juanmi le dejó la pelota al cántabro en la frontal. Golpeo con el interior del pie izquierdo y balón imposible para Mamardashvili. 0-2.

Con la afición local abandonando Mestalla llegó el tercer golpe. William Carvalho lanzó a Juanmi, que no pudo completar su carrera pero cedió a Borja Iglesias. Éste vio la entrada de Miranda por la izquierda para que el de Olivares centrase desde la línea de fondo y se la pusiera de gol al Panda. Dos de los grandes protagonistas de la final de nuevo en escena. 0-3 y goleada de escándalo en Mestalla.

Este Betis no regala nada. Si Atlético de Madrid y Sevilla quieren la Liga de Campeones tendrán que sumar puntos. Ya son 61 unidades las que tienen los hombres de Manuel Pellegrini, las mismas que acumuló la pasada campaña y que ahora le sirven para defender con garantías la quinta plaza.

La revancha de la Copa del Rey acabó en vendaval heliopolitano. Sí, Bordalás, aquí está el campeón pareció decirle el Betis al técnico valencianista, que seguro que seguirá teniendo noches de insomnio cuando recuerde lo colores verde y blanco. La Champions era una utopía, pero mientras las matemáticas dejen un resquicio ahí estará el Betis de Pellegrini.