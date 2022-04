Borja Iglesias: "Nos centramos en que se vea el Betis que nos gusta"

A 48 horas de la final de la Copa del Rey, Borja Iglesias ha expresado cómo está preparando el Betis el duelo ante el Valencia y ha señalado alguna de las claves para el encuentro. "Nos centramos en que se vea el Betis que nos gustaría, que seamos el Betis de esta temporada, protagonista, jugando en campo contrario y creando ocasiones", ha señalado el Panda.

"Para mí es el partido más importante, sí. Nunca he jugado una final, como yo estamos muchos. Estamos felices de todo el proceso, ha sido una Copa muy bonita para el Betis y con ganas de celebrarla si somos capaces", ha comentado el delantero, que ha destacado la importancia del duelo: "Somos afortunados por vivir este momento, todos tenemos muchas ganas, al afición llevaba mucho tiempo esperando. El equipo está concienciado, sabe que tiene que hacer muchas cosas bien para ganar, pero como en cada partido. Estamos tranquilos y con ganas de disfrutar un partido bonito".

Ha destacado también Borja la importancia de disfrutar no sólo del partido sino también de estos días previos a la final. "Es bonito, estos momentos son únicos, a veces pensamos sólo en la final, pero estos días previos son especiales. Recibes muchos mensajes, gente cercana, por la calle. Me gusta imaginarme en el partido, acciones no sólo de gol, sino transiciones o defensivas, para estar preparado. Me he visto haciendo gol, pero también celebrando el gol de Juanmi. Es importante hacer ese trabajo personal, pero lo importante es que ganemos el partido", ha comentado el gallego, que también ha recibido consejos de los más veteranos: "Alguno de los que han jugado han comentado cosas para tranquilizarnos, la realidad es que es un partido normal, aunque la atmósfera es otra. Cuando inicia el partido te metes en el juego, tratas de centrarte en ello para controlar todo lo de alrededor para que no te distraiga. Es importante escuchar a los que han vivido esas experiencias, te dan información que te puede venir bien".

Tras conocerse oficialmente la designación de Hernández Hernández, Borja Iglesias ha mostrado su confianza en la labor del árbitro. "El partido se puede dar de mil maneras, tenemos árbitros capacitados en España para pitar estos partidos. Hernández Hernández es un gran árbitro, sabrá dominar el partido como él sabe hacer. Nosotros en centrarnos en jugar, en ser el Betis y dejamos hacer que son los que saben", ha indicado el Panda, que se reencontrará con uno de sus exequipos: "Es especial,jugar contra ellos me remueve momentos. Salí con 14 años de mi casa, me fui a esa cantera, maduré muchísimo a una edad temprana. Tengo relación con alguno, de los que están en el primer equipo no he coincidido jugando pero sí en la residencia. Es bonito reencontrarse con ellos en un día así".

Borja, además, ha insistido en la importancia del partido después de todo lo que ha pasado en el Betis. "Tenemos una edad ideal, hemos currado mucho para vivir esto. Nuestro primer año no fue fácil aquí, tiene mucho mérito haberle dado la vuelta. Hemos trabajado mucho, queremos devolver la confianza y el buen trato que recibimos", ha indicado el punta.