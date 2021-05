El bigoleador de la noche, Borja Iglesias, se mostró feliz por su actuación personal y, sobre todo, por un triunfo "merecido" tras seis empates consecutivos. "Estábamos pasando un bache a nivel de resultados, porque por juego merecimos más otras veces y por detalles se nos escapó el triunfo. Ganar siempre motiva. El equipo llega fuerte mentalmente y esto es un plus para los últimos partidos", indicó el delantero.

El punta, que acumula ya 10 tantos en lo que va de temporada, analizóun encuentro en el que tras controlarlo en el primer tiempo "en la segunda parte el Granada puso las cosas complicadas, encontró su gol y costó más jugar". "Siempre es difícil ganar y todo el mundo se juega mucho a estas alturas de la temporada. El Granada, además, está compitiendo muy bien en la liga y en Europa, así que es una victoria de mucho valor".

Borja Iglesias lamentó que esta victoria no pudiera disfrutarla con los béticos en un Benito Villamarín lleno: "Es una pena no ver esto lleno para celebrar el gol con la gente. No sé si teníamos más necesidad o ganas de los tres puntos, porque no nos encontrábamos en ataque a gusto, así que todos hemos celebrado mucho la victoria", señaló el goleador heliopolitano, que dice que ahora afrontan "tres partidos complicados en los que el equipo luchará por quedar lo más arriba posible".

Sobre sus goles apuntó: "En el primero he controlado y con el espacio que me he generado he podido girarme y chutar fuerte abajo y marcar. En el segundo tanto le pego arrib, fuerte, pensando que si la paran sea con la mano". Borja Iglesias también se refirió a Joaquín, que se convirtió en el jugador con más partidos en el Betis: "Es una leyenda del Betis y a nivel nacional. Le queda cuerda para rato con el nivel al que está".