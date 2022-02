Canales: "No entendíamos el primer tiempo que habíamos hecho"

Sin paños calientes. Así se ha expresado Sergio Canales, centrocampista del Betis, para analizar el derbi, sobre todo por un primer tiempo en el que los verdiblancos fueron muy inferiores al Sevilla. "No entendimos el primer tiempo que habíamos hecho", ha comentado Canales en Movistar LaLiga.

"No hemos sido nosotros, no hemos hecho un buen primer tiempo, ante estos equipos lo pagas. Luego tuvimos ocasiones para meternos antes, sobre todo una de Álex. Tenemos que seguir, esto no empaña la temporada, aunque duele mucho. Hay que seguir defendiendo los puestos Champions", ha comentado Canales, que siguió con su análisis del duelo: "Nos ha pasado como en la primera vuelta, en la Copa demostramos que siendo valientes y teniendo la pelota es como mejor estamos. No entendíamos muy bien el primer tiempo que hemos hecho, sin tener la pelota. En la segunda hemos cambiado".

Sobre las trascendencia del resultado, Canales admitió el sabor amargo, aunque también quiso mirar hacia delante. "Duele mucho, era un partido muy importante, pero el jueves tenemos la oportunidad de pasar a una final de Copa, tenemos que morir en ese partido. El jueves tenemos que morir todos juntos, es una oportunidad preciosa. Tenemos un camino que es el más importante", ha asegurado Canales, que se refirió a su conversación con Del Cerro Grande: "Son cosas del partido, no era nada del otro mundo, quería comentar el segundo tiempo, se ha jugado poco, pero son cosas del fútbol".