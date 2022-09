Canales: "Jugamos cada partido como si fuera el último"

Uno de los protagonistas de la victoria del Betis frente al Ludogorets fue Canales, goleador en la segunda parte que gobernó el choque desde el centro del campo. El cántabro destacó que el equipo debe aprender de este encuentro, de "ir a por otro tanto más con el 3-1" y destacó la figura de Joaquín, que siempre "habla en el campo".

Sobre el encuentro, analizó: "Es lo que tiene jugar en Europa. Con el 2-0 y el 3-1 no fuimos a por otro gol. Nos encontrábamos bien, pero desde el 3-1 ralentizamos el juego y ellos nos metieron el segundo y acabamos mirando el reloj. Hay que aprender de eso", indicó el futbolista verdiblanco, que añadió sobre el rival. "El Ludogorets es un buen equipo, tiene buenos jugadores y sus sustituciones han cambiado el partido, pero sacamos adelante el resultado ante un buen rival", explicó.

Canales destacó la buena dinámica del grupo: "Llevamos mucho tiempo así. Ese paso de que en cada partido competimos como si fuera el último es lo más importante", indicó el de Santander, que va cogiendo el buen estado de forma: "Me encuentro bien. A principio de pretemporada la lesión me paró un poquito, pero estoy cogiendo el ritmo que tenía y me siento muy a gusto".

Por último, Canales se refirió al capitán Joaquín: "Él habla en el campo cuando juega y por eso ha llegado en el campo con los 41 años. Siempre nos da algo diferente en el césped y es un gusto jugar con él".