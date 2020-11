Canales avala al Setién del Betis

Protagonista del inicio de temporada en LaLiga, con su buen arranque en el Betis y también con la selección española, Sergio Canales ha salido en defensa de Quique Setién en una entrevista en la revista Panenka, en la que ha repasado la etapa del técnico cántabro en el club verdiblanco, además de otros aspectos de su trayectoria futbolística.

"¿Fracasó Setién en el Betis? Para mí no. Estuvo dos temporadas. En la primera el equipo entró en Europa cuando ese era un reto más a largo plazo. Y en la segunda puede ser que durante dos o tres meses no estuviésemos a la altura ni al nivel esperados, pero el resto de la temporada competimos y dejamos muy buenas sensaciones. Es más: yo hablaba con compañeros de equipos rivales y decían que jugar contra nosotros era un suplicio. Y eso para nosotros, para la forma de trabajar… Jopé, es algo increíble, todo ese reconocimiento. Es de los mejores entrenadores que he tenido en mi carrera. Apostó por mí, me dio confianza y estoy convencido de que le quedan muchísimos trabajos por delante", ha asegurado el cántabro en esa entrevista, en la que incluso revela alguna anécdota para argumentar esa defensa: "¡Es que yo tengo amigos que se hicieron del Betis! Y no solo porque estaba yo, claro. Por la forma de jugar, por lo que disfrutaban viendo nuestros partidos por la tele. Eso, de alguna forma, indica que ese equipo tuvo mucho mérito. Hicimos grandes partidos y encadenamos una buena racha; es verdad que de cara al gol no estuvimos del todo acertados y fallamos en esos últimos metros, y que todo esto nos acabó penalizando en la Liga y nos hizo caer en Europa. Pero para mí la temporada fue buena".

Y es que para Canales, el Betis apostó por el estilo de juego que mejor le venía a la plantilla. "También por el estilo de la plantilla y el tipo de jugadores que había, nosotros creíamos que la mejor manera para ganar era hacerlo así: teniendo la pelota, ganando siempre la posesión, siendo protagonistas, metiendo al rival en su campo… Nos encajaba esta filosofía. Pero el cómo es relativo. El Getafe entró en Europa porque el estilo de su plantilla se adaptaba perfectamente a la forma de jugar de Bordalás. Y no es ni mejor ni peor. Hay que saber qué plantilla tienes, de qué piezas dispones y qué estilo va a representar mejor esas características. Y encaminarte a ello. Nosotros nos sentíamos identificados con ese estilo y lo seguimos estando", ha indicado el cántabro, que se siente en su madurez: "Sin duda, pero no solo en lo táctico. También la afición te genera esa confianza, ese entusiasmo, esa responsabilidad por hacer las cosas bien. Y luego a nivel físico he conseguido encontrarme en mi mejor momento. Me ha ayudado mucho tener tantos minutos, tanta continuidad, dejar de mirar de reojo a las lesiones, no tener ningún tipo de problema físico. Todo esto me ha dado más confianza en mi juego".