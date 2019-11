Canales: "Me gusta la exigencia del Betis"

Además de analizar la situación deportiva del Betis, Sergio Canales también se ha referido al aspecto individual en su entrevista en los medios oficiales. En apenas año y medio, el cántabro se ha convertido en una referencia del equipo verdiblanco, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

"Es el Betis, es un equipo con una afición de equipo grande. Somos conscientes de que cada partido es una final, da igual como vayas. Si fuésemos sextos y pierdes, la presión sería igual. Me gusta esa exigencia. Lo que hay que hacer es aprender de ella, utilizarla como algo positivo. Llevamos muchos años en el fútbol y has vivido de todo", ha comentado Canales, que ha ahondado en esos aspectos de la entidad heliopolitana: "El sentimiento del Betis es diferente. Lo he sentido desde que he llegado, así me lo ha inculcado la afición y el club. Me siento un privilegiado por jugar en el Betis, me siento en un club diferente. Lo bueno y lo malo intento disfrutarlo, sacar lo positivo. Estoy tranquilo con el trabajo que se hace, de los compañeros y mío, dando el máximo. Es lo que siento y veo desde dentro".

Recompensa personal

"La parte colectiva es muy importante para tener premios de manera individual. Estoy seguro de que va a ir a mejor y todos vamos a tener opciones".

Números individuales

"Intento trabajar, me encanta, ayudar al equipo en lo que pueda. Rubi me mostró su confianza desde el principio, haré todo lo que pueda para devolvérsela en el campo".

Estado físico

"Me costó al principio coger el tono, tuve problemas en la pretemporada. Desde hace un mes me siento más fuerte, espero seguir haciendo esas carreras. La lesión de tobillo me lastró bastante, aun así me ha costado recuperarme. Sale en otras zonas por cargas diferentes, aunque le metas muchas horas a veces cuesta. "Desde hace un mes me encuentro al 100%, me da a nivel físico y de confianza".

Ubicación en el campo

"El partido se plantea de una manera, estoy en una posición, dependiendo del rival o del partido intento ayudar donde vea que puedo hacerlo más. Me siento bien físicamente ahora y eso me sirve para hacer diferentes tareas. "El míster trabaja mucho preparar el partido, ver dónde el rival sufre más, según avanza el partido también ves las situaciones en las que se puede crear peligro. Está la preparación del partido y lo que el futbolista ve, pero más o menos lo tenemos todo programado".

"Siempre estás más cómodo en unas zonas, para ayudar en la salida de balón me encuentro a gusto, tocando mucho balón, llevándolo hacia delante. También caer a banda para dar un desmarque y llegar arriba, siempre por dentro, pero en cada parte del campo me gusta hacer cosas".

Goles

"Este año estoy chutando mucho menos que el año pasado, igual cojo el balón un poco más atrás y tengo más metros para llegar al área. No estoy teniendo tantas ocasiones, pero estoy trabajando en eso. Cuando llegue el primero vendrán más, eso es confianza y mental. Mientras gane el equipo, siempre quieres marcar, pero siento que ahora mis tareas son otros, aunque siempre pensando en la portería contraria".