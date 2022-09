Canales: "El objetivo nuestro tiene que ser la Champions"

Canales se perdió los dos primeros partidos de Liga, por un problema muscular, pero poco vuelve a ser el jugador que mueve al equipo en ataque. Voz autorizada en el vestuario, el cántabro afirma que la Champion debes ser el objetivo de este Betis, que afronta una "ilusionante temporada" en la que afronta cuatro competiciones.

El futbolista bético no le da miedo hablar con ambición y habla de ir siempre a por los partidos, con actitud, "independientemente del rival que toque", señaló en Cope Sevilla, destacando que la ambición "es algo que ha adquirido todo el equipo y toda la afición".

Cuestionado por los objetivos de la temporada, señaló: "No hay miedo a ponerse objetivos grandes. El objetivo nuestro tiene que ser la Champions, sabiendo las dificultades y que los demás rivales se han reforzado bien. Pero no tenemos miedo. El míster nos ha dado ese plus".

La Selección

El Mundial es un objetivo igualmente ilusionante para Canales, pero no es algo que le ocupe mucho tiempo en la cabeza: "No voy a mentir, es una gran ilusión ir al Mundial. Pero sólo me centro en seguir mejorando y sólo así es como se puede llegar a noviembre estando en esa lista".

Canales fue cuestionado también por el problema de las inscripciones, "un tema que ha sido mucho más sencillo gracias a la actitud de los compañeros implicados". "Ttodos íbamos a poner de nuestra parte para que se solucionara. Me siento afortunado de pertenecer a esta plantilla".