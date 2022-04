Carlos Bellver, una vida con el Betis

Con el dulce sabor de lo vivido el sábado en La Cartuja, que allí también estuvo presente, Carlos Bellver Barrios (Heliópolis, 1952) presenta este martes Una vida con el Betis. Una historia en verdiblanco. Y como no podía ser de otra forma, el Betis, del que es socio y accionista, es el eje principal del relato, aunque sin dejar a un lado los vínculos con Sevilla.

El acto se celebrará en la Donación de arte Mariano Bellver y Dolores Mejías, en la calle Fabiola, y contará con dos insignes presentadores como Luis Carlos Peris y Manolo Rodríguez, quienes han compartido anécdotas y vivencias con el escritor. "Con Sánchez Araujo y Peris he pasado más de 225 fines de semana de mi vida. Son muchos viajes, estancias en hoteles, tertulias y partidos", recuerda Bellver, que ha incluido en el libro más de 400 fotografías, la mayoría de ellas inéditas, de sus más de 400 partidos y 320.000 kilómetros realizados con el club verdiblanco.

"La idea surge con los actos del centenario, que tuvieron poca difusión y hubo mucha gente que me pidió que lo escribiera. No lo hice en ese momento, pero hace un tiempo empecé a ver fotos, a ver una historia, comencé a escribir y cuando me di cuenta tenía gran parte hecha. Luego también gusta dar opiniones sobre la cantera y el futuro del Betis", cuenta Bellver, que formó parte de aquel comité organizador de los actos del centenario y que ahora también expone en el libro. "Son 70 años de la historia del Betis, pero también en paralelo recojo cómo ha ido evolucionando Sevilla y la sociedad sevillana", añade el escritor, que quiere establecer ese vínculo existente entre el Betis y la ciudad hispalense.

"70 años de la historia del Betis. 70 años de pasiones, alegrías, tristezas y de lealtad. Una fascinante obra que resume, temporada tras temporada, lo más destacable a nivel deportivo e institucional, así como la radiografía de la sociedad sevillana de cada momento", se lee en un libro que evoca recuerdos de su hermano Luis Bellver, al que le tocó una época de cambios en el Betis; vivencias como dormir en un hotel de Bilbao con la Copa auténtica que el Betis levantó en 1935; su alineación ideal o sus 15 partidos memorables del Betis son otros de los apartados que se pueden leer en las más de 600 páginas. "Quiero que los béticos recuerden ese tipo de cosas, que los jóvenes se enteren de la historia", dice Bellver, toda una vida con el Betis.