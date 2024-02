Catalán: "La situación con Guido está igual, hay que ponerse de acuerdo"

Un tema importante que ha tratado José Miguel López Catalán, vicepresidente del Betis, ha sido el futuro de Guido Rodríguez. De momento, espera una reunión futura, aunque se muestra optimista. Y también ha tratado otras cuestiones, como la compra de acciones a Manuel Castaño o la reestructuración del área deportiva.

Salida Planes y fichajes enero

"La temporada es complicada. Todas lo son. El Betis debía estar cada año compitiendo por Europa y mirando hacia arriba. Lo estamos cumpliendo. Tres años en Europa y este año ahí estamos metidos. En ese sentido va bien. Somos el octavo presupuesto en límite de plantilla. Esta temporada se ha complicado en exceso por el tema de las lesiones. Más lesiones de lo normal. El tema de la venta de Luiz Felipe fue fuera del mercado y partíamos con ese déficit, pero este equipo compite, y con el apoyo de la afición y el club, va a una. Ahí estamos en la sexta posición. Llevamos varios años que en el mes de enero no se hacían retoques. Algún otro año sí, como el fichaje de Guido, pero este mes de enero sí hemos visto y hablado con la comisión deportiva y el entrenador que era importante reforzar al equipo en varias posiciones, como el ataque, y hemos trabajado bien. Oportunidades de mercado hasta el último día y salidas como la de Luiz Henrique, con una venta bastante buena, y casos como el de Guardado y Borja Iglesias, a los que les venía bien salir. Ha sido un mes de enero tremendo, pero con un final feliz. Son refuerzos para reforzar y no sólo el rendimiento de unos meses, sino como proyecto para muchos años. Es un trabajo bueno para el futuro".

Situación con Guido

"Nosotros estamos en una relación magnífica con Guido. Desde que vino al Betis ha sido un ejemplo de profesionalidad. Es un jugador muy importante para nosotros. Llevamos mucho tiempo queriéndolo renovar. Año y medio o dos intentando esa renovación. Nosotros hemos tenido muchos momentos de negociación, hemos hecho varias ofertas, la última expiraba en enero y no fue aceptada por él. Seguro que llegará otra vez el momento de sentarnos. A su contrato le queda una serie de meses. Con esa lesión le ofrecimos la renovación, nos pareció un detalle magnífico. No estamos en un momento de tensión. Está en un momento de su carrera que puede venir un club de Champions con una oferta importante y bueno, al final él tiene que tomar su decisión. Si no sigue, le daremos una despedida importante y cada uno seguirá su camino. Para nosotros es importante que los jugadores estén felices en el Betis. Ésa es una clave de nuestro éxito, la felicidad de los jugadores en el Betis".

Reunión con Guido

"Guido es un jugador muy profesional. Está al cien por cien centrado en su recuperación. En eso estamos convencidos. Estas cosas la llevan los agentes y con ellos tenemos contactos periódicos y ahora tocará, no sé si la semana que viene o dentro de dos, sentarse. Estamos tranquilos, contentos de que manifieste que quiere seguir, pero al final hay que llegar a un acuerdo. Está la situación igual. El Betis quiere a Guido, y al revés, pero hay que ponerse de acuerdo. Nos sentaremos a hablar pero con normalidad y buen rollo".

Compra de acciones a Castaño

"Más que empresarios, todos los béticos nos conocen. Somos béticos, llevamos diez años ya. Ganas de hacer un Betis grande. Llegamos siendo aficionados y conociendo poco a poco como gestionar el club y ahora tenemos nuestro modelo que funciona bien. Surgió la ocasión de comprar un paquete de acciones a Castaño, 1700 acciones, y nos pareció bien. Él estaba de salida y necesitaba esa venta. Nos pareció correcto para aclarar el panorama accionarial hacer ese esfuerzo. Es nuestro proyecto de vida para hacer un Betis grande".

Ampliación de capital

"Lleva su curso. Está siendo muy lento el proceso burocrático. Esperamos que para el mes de marzo o abril esté todo listo y se pueda ejecutar. El club lo necesita. Necesita esa inyección económica para sus proyectos y el mercado de verano. Animo a todos los béticos a ir a ella".

La nueva dirección deportiva

"Ha sido un momento delicado y complicado. Llegó Planes en abril del año pasado. Tengo que decirles a todos los béticos que hemos trabajado muy a gusto con él. Un trabajo magnífico el suyo. Fajardo que se incorporó a la vez, y luego es muy importante que el Betis lleva bastantes años con un crecimiento deportivo que depende del trabajo en equipo y no de una persona. El Big Data, el scouting, todo eso funciona. Él entendió que la oferta de Arabia era estratosférica. Que a sus 56 años ha llegado por responsabilidad personal y familiar tenía que coger esa oferta. Pagó su cláusula y de forma amistosa se fue para Arabia. Nosotros nos hemos tenido que recomponer. El proyecto funciona y hay personas válidas. Hemos valorado el ir al mercado a traer alguien de fuera y valorar también las personas que tenemos dentro. Fajardo hace un gran trabajo, Álvaro Ladrón de Guevara era jefe de scouting, Ramón Alarcón está muy involucrado, Federico Martínez Feria, Calzado se incorpora a la comisión deportiva... Hemos considerado a este equipo para llevar el área deportiva y no traer a alguien de fuera para ver cómo se adapta. Sabemos que la decisión ha sido bien acogida por el entrenador y la plantilla. Manu Fajardo es buenísimo y todo lo que ha ido funcionando vamos a reforzarlo".

Persona con mayor peso en las decisiones deportivas

"Está claro que la máxima responsabilidad en el Betis la tenemos Ángel y yo, los dos al cincuenta por cien. En el tema de las decisiones deportivas, lo más importante es que nosotros, después de la salida de Lorenzo, había que reconstruir un proyecto serio. Eso ha ido dando frutos. Una forma de trabajar que está funcionando. Organizamos el área deportiva. Los fichajes no son porque a mí me gusta un jugador, sino porque lo vemos todos. Bakambu, Fornals han pasado por todos los filtros que tienen que pasar: scouting, entrenador, director deportivo, para que a Ángel y a mí nos convenzan de que es una buena operación. Ése es el éxito de estos años de haber tenido más aciertos que errores".