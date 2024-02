Guido Rodríguez: "Ojalá mi hija pueda crecer en Sevilla"

El pasado lunes, Guido Rodríguez fue padre por segunda vez. Guadalupe Ramón, su mujer, dio a luz al mediodía a la pequeña Renata, que ha nacido en Sevilla. La pareja ya ha mostrado su felicidad por la llegada de su primera hija y en la noche de este miércoles el argentino ha publicado un enigmático mensaje en Instagram, aludiendo al día de Andalucía y su satisfacción por el lugar de nacimiento de Renata, la capital hispalense.

Estas han sido las palabras del medio centro verdiblanco en una historia de Instagram junto a su hija recién nacida mientras observa el Benito Villamarín desde la habitación del hospital: "Feliz día de Andalucía. Estamos enamorados de esta ciudad y de tener una hija sevillana. Ojalá pueda crecer en este lugar tan lindo", deseo el futbolista bético, cuya continuidad en Heliópolis es una incógnita absoluta.

Después de varios meses de baja por una lesión de peroné, Guido todavía no ha firmado su renovación con el Betis. El centrocampista finaliza su contrato con la entidad verdiblanca este mismo verano y si no amplía su vínculo se marchará a otro club como agente libre, una circunstancia que en Heliópolis quieren evitar.

Su oferta de renovación expiró

Sin embargo, pese a este mensaje donde el futbolista admite que quiere continuar en el Betis, el acuerdo aún no ha llegado. De hecho, Ángel Haro confirmó que la oferta a Guido para su renovación ha expirado y si desea seguir las partes tendrán que volver a negociar: "Es un jugador importante para nosotros, en su momento le hicimos una oferta, oferta que ha expirado, si quiere seguir en el club nos tendremos que sentar de nuevo a hablar. ¿A la baja? No, a hablar, ayer estuvimos juntos, Guido es un tío muy comprometido, está deseando volver cuanto antes y siga o no en el Betis estoy seguro de que va a dar hasta el último esfuerzo en intentar que el equipo llegue lo más alto posible", admitió el presidente.

Recientemente, Manu Fajardo, actual director deportivo, también se refirió a la situación del campeón del Mundo: "Guido desde hace un tiempo tiene una oferta en la mesa para renovar con nosotros, esperamos noticias positivas a la mayor brevedad porque es un jugador muy importante para el club", reconoció.