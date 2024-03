Chadi Riad: "Pezzella me ha enseñado a no complicarme y sacar mi carácter"

Chadi Riad se ha consagrado como figura imprescindible en el Betis de Pellegrini. El zaguero hispano-marroquí, que este enero fue convocado por Marruecos para la Copa África, ha irrumpido con fuerza en la élite y es una de las revelaciones de esta temporada en LaLiga EA Sports. En una entrevista para BeSoccer, el joven central de 20 años se ha referido a su futuro, ha hablado sobre su fichaje por el Betis y ha agradecido el trato de Germán Pezzella.

Riad firmó por el Betis el pasado verano junto a Marc Bartra para completar una retaguardia formada por Luiz Felipe y Germán Pezzella. Aunque llegaba como cuarto central, las circunstancias le han permitido tener oportunidades y demostrar sus condiciones: "Estaba con mi representante y tenía pensado salir a otros equipos de Italia, de la Serie B.… Eran buenos equipos, pero no de la calidad y del nivel del Betis. Cuando nos salió esa oferta, yo dije que sí sin pensármelo, aunque fuera como cuarto central. Siempre tenía esa esperanza: algún minuto iba a tener y tenía que aprovecharlo", reconoce el defensor.

El zaguero valora positivamente sus actuaciones y muestra su satisfacción por la decisión tomada el pasado mercado veraniego: "Creo que los minutos los aproveché bien y me he ganado cierto nombre aquí. He aprendido mucho de los compañeros. Al final, he ganado esa experiencia que me falta, ya que venía de Primera RFEF y estoy muy contento. He acertado totalmente en venir aquí al Betis", admite.

Su futuro, una incógnita por resolver

Chadi Riad aterrizó en Heliópolis en condición de cedido por el FC Barcelona. No obstante, existe una opción de compra de tres millones por el 50% del pase que el Betis está dispuesto a ejecutar, por lo que el hispano-marroquí seguirá en la capital hispalense, aunque los culés también tienen una opción de recompra por siete millones de cara a los dos próximos años, lo que despierta las dudas alrededor del central africano.

Sobre este tema ha hablado el propio futbolista verdiblanco, quien únicamente mira hacia el presente: "Yo simplemente trabajo día a día. Estoy mentalizado en el presente, porque si pones tu cabeza en otras cosas, te acabas desconcentrando y acaban saliendo mal las cosas. Mi mente está en el día a día. El Betis ahora es mi equipo. Yo voy a dar el 100% por este equipo y a seguir. Luego, si vienen otras cosas, pues habrá que decidir. Solo tengo presente al Betis. Ahora el Betis es mi equipo y ya está. Si el Barça vendrá luego, pues no sé. Ya vendrá, o no. Ahora mismo estoy en el presente en el Betis", ha declarado en BeSoccer.

En última instancia, se ha referido a su estrecha relación con Pezzella, junto al que ha compartido pareja de centrales varios encuentros: "Soy joven y no tenía esa experiencia. De él he aprendido a no complicarme y tener carácter: no importa a quién tengas al lado, hay que sacar tu carácter fuera, te da igual si tienes diez años más que tú, tienes que enseñar y decir “mira, yo estoy aquí”. Me ha ayudado mucho. Se ha convertido en un referente para mí porque es quien me ha ayudado a dar mis primeros pasos a nivel profesional, en Primera División. Le estoy muy agradecido", desvela.