El Betis tendrá un porcentaje de la venta de Chadi Riad si el Barça lo recompra para venderlo

El marroquí Chadi Riad se ha convertido en una de las revelaciones de esta temporada en LaLiga EA Sports. El defensor bético está cuajando una temporada excepcional acompañando a Germán Pezzella y mostrando unas condiciones muy interesantes a sus 20 años, además de erigirse como titular indiscutible a las órdenes de Manuel Pellegrini.

De hecho, el zaguero sólo ha perdido un partido de 15 disputados, lo que evidencia su importancia dentro del esquema defensivo del Ingeniero, quien ahora confía ciegamente en el africano. Seis victorias y ocho empates respaldan a un Chadi Riad cuya irrupción en la élite no está dejando indiferente a la afición verdiblanca, que ya reconoce su altísimo nivel.

El Betis piensa ejercer la opción de compra

El central marroquí llegó al Real Betis en calidad de cedido con una opción de compra de 3 millones por el 50% de sus derechos. No obstante, en verano se pactó verbalmente que la opción de compra se ejercerá a lo largo de la temporada, por lo que el club verdiblanco ya tenía pensado quedarse con el marroquí en propiedad, mientras el Barça mantendrá el otro 50% del pase.

En este escenario es donde aparece la opción de recompra del FC Barcelona, que es de siete millones y caducará dentro de dos temporadas. El buen rendimiento de Chadi Riad podría hacer pensar que los culés ejercerán la recompra y realizarán una venta millonaria... pero no sería concretamente bajo esas condiciones. Según ha podido saber Diario de Sevilla, el Betis tiene alrededor de un 30% de la futura venta de Riad una vez que la entidad blaugrana lo recompre, lo que le haría obtener unos ingresos interesantes en función de las decisiones que tomen los catalanes.

De una forma u otra, aún reina la cautela en este sentido, pues el club heliopolitano todavía no ha ejercido la opción de compra de forma oficial y no se tienen noticias del Barça y su posibilidad de recompra. El rendimiento del marroquí está siendo excepcional, en Heliópolis están muy felices por su buen nivel y todavía es pronto para aseverar cuál será su futuro en el medio plazo, aunque sí es seguro que los verdiblancos se han cubierto bien las espaldas respecto a movimientos futuros.

La posible marcha a la Copa África

El defensor bético, fruto de su buenas prestaciones, está presente en la prelista de Marruecos conformada por 55 jugadores para la Copa África. Sin embargo, en la convocatoria final sólo aparecerán 27 jugadores, motivo por el que Walid Regragui, seleccionador marroquí, deberá realizar 28 descartes respecto a la prelista.

Entre esos descartes podría estar Chadi Riad; todavía no ha ido convocado en ninguna ocasión con la absoluta y en su entorno aún no han tenido noticias de cara a la posible llamada del central para la Copa África, por lo que se deberá esperar hasta finales de diciembre para recibir -o no- la noticia final. La lista definitiva será publicada por Marruecos el 3 de enero, día en el que el Betis visitará al RC Celta de Vigo con Chadi Riad y Abde aún junto al primer equipo.