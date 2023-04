La Champions, una montaña rusa para el Betis

La carrera por la Champions se está convirtiendo en una montaña rusa de sensaciones. Lo mismo subes que bajas. Igual la ilusión está por las suelos que casi toca las nubes. Todo en función de los resultados propios y ajenos y esta última jornada al triunfo del Betis acompañaron las derrotas de sus dos rivales directos: la Real Sociedad perdió ante el Athletic por 2-0 y el Villarreal cayó por 1-2 contra el Valladolid.

Más negro se veía todo hace una semana cuando el conjunto de Manuel Pellegrini cedió una inesperada derrota en Heliópolis ante el Cádiz, mientras que tanto el conjunto castellonense como el donostiarra ganaron. El cuadro verdiblanco cayó al sexto puesto y casi se miraba de reojo con peligro a un Athletic crecido.

Quedan nueve jornadas (cinco partidos a domicilio y cuatro en casa) para el Betis, que está a tres puntos de la Real Sociedad, recibiendo al equipo txuri-urdin dentro de una semana, el martes 25 de abril en la primera de las tres jornadas intersemanales que restan antes de acabar la Liga (las otras, el jueves 4 de mayo en San Mamés y en la antepenúltima jornada en el Benito Villamarín contra el Getafe), y con un punto más que el Villarreal, por lo que el objetico es llegar a las tres últimas citas con las opciones intactas. En ese reto será clave el choque contra la Real, en el que no habrá que olvidar el triunfo en Anoeta en la primera vuelta cara al goal-average y llegar a valorar, en un momento dado, lo positivo de un empate atendiendo a una de las máximas de Pellegrini: "Cuando no se puede ganar no hay que perder".

El martes de Feria el cuadro verdiblanco recibe a la Real Sociedad, equipo con el que pugna por la Champions

Y es que el calendario que les queda a los verdiblancos no es sencillo. Este sábado toca visitar el siempre complicado campo de El Sadar (14:00), ante un Osasuna que en Liga casi no tiene objetivos y lo centra todo en la final de la Copa del Rey de la Cartuja del 6 de mayo, antes de recibir el martes de Feria a la Real Sociedad (22:00). Más tarde el cuadro verdiblanco jugará el sábado en el Camp Nou (21:00) y después afrontará una segunda salida seguida para medirse con el Athletic el jueves 4 de mayo (22:00). Cuatro encuentros, tres de ellos a domicilio, que marcarán si el cuadro heliopolitano encara la recta final del campeonato con opciones de Champions.

Cuatro jornadas con 12 puntos en juego en las que el Betis se juega buena parte de sus posibilidades de agarrar el ilusionante reto de alcanzar la Champions. Seguramente no estará nada conseguido ni todo perdido tras esta serie de choques, pero serán una buena medida para ver cómo entra el conjunto heliopolitano en el tramo decisivo, cuando afronte las últimas cinco citas, tres de ellas en Heliópolis. "Los puntos en casa serán muy importantes", viene recordando Pellegrini una y otra vez. Los tres en juego frente a la Real y después nueve obligados a sumarlos para seguir en la pugna y, por qué no, poner la guinda al pastel: ante el Rayo; contra un Getafe que puede tenerlo ya todo hecho o estar jugándose la vida; y para echar el cierre a la temporada un duelo ante un Valencia que, por el camino que va, puede llegar a Heliópolis jugándose la permanencia o despidiéndose de la Primera División.

Para esa recta final recuperará Pellegrini a Canales, aunque la suspensión cautelar de la sanción impuesta por Competición por sus palabras sobre Mateu Lahoz y su expulsión en Cádiz sigue vigente hasta que el juez de lo Contencioso Administrativo, al que los abogados del Real Betis y el propio jugador han presentado este lunes un nuevo recurso, no diga lo contrario. Por ello están en el aire los tres partidos que le quedarían por cumplir.

De las nueve jornadas que quedan el Betis disputará cinco a domicilio, tres en las próximas cuatro jornadas

Sí contará ya con Ruibal, que este sábado cumplirá su segundo partido de sanción por su expulsión frente al Cádiz; Sabaly, que debe regresar más pronto que tarde tras su lesión en el tobillo, como Juan Cruz, que debe estar a disposición del técnico para esta recta final del curso. A excepción de Fekir, el técnico chileno puede llegar a estas citas con todos los futbolista a su disposición. Antes, sin embargo, hay que llegar con opciones y superar un tramo decisivo de la Liga con cuatro encuentros clave en los que los equipos inmersos en la pelea se montarán de nuevo en esa montaña rusa que se han convertido la Champions en una carrera de sensaciones.