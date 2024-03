Chimy Ávila, pasión por la Macarena y el Betis

Sevilla es una ciudad dual que divide pasiones. Cada cual, los autóctonos y los foráneos, encuentran su bandos según su forma de vida, creencias o pasiones y Chimy Ávila ha depositado su Esperanza en el lado macareno, como el ayudante de Pellegrini Rubén Cousillas.

El argentino realizó una visita a la Basílica de la Macarena que retrató en redes sociales. "Delante de la Virgen de la Esperanza, lo que más me conmueve de Sevilla. Pidiendo por mis hijos, por mi familia y por todos los béticos. Muchas gracias a la Hermandad de la Macarena por la acogida", escribió el delantero, que ya dejó claro en una entrevista reciente su afinidad asegurando que próximamente se tatuará el rostro de la imagen titular. El lugar lo tiene elegido, dijo, aunque el momento no. "Lo próximo que me voy a tatuar es la Macarena y el Cautivo" afirmó asegurando que ya tiene el lugar reservado para ello. No es la primera vez que visita la Basílica de la Macarena, anhelando compartirlo con su familia, según comentó.

Delante de la Virgen de la Esperanza, lo que más me conmueve de Sevilla. Pidiendo por mis hijos, por mi familia y por todos los béticos. Muchas gracias a la Hermandad de la Macarena por la acogida. #SentenciayEsperanzaMacarena #VerdeEsperanza pic.twitter.com/gPviABsDgN — Ezequiel Chimy Ávila (@Chimy_Avila9) March 7, 2024

El futbolista llegado a principios de febrero tras su fichaje por el Betis el último día del mercado invernal sigue empapándose de las tradiciones de la ciudad y el jueves visitó el templo de la Macarena, que está en pleno septenario. Esta pasión es compartida en el vestuario bético con el ayudante de Manuel Pellegrini, Rubén Cousillas, que se ha ganado el corazón del beticismo con sus vínculos sentimentales con la ciudad desde que llegó. Ya desde antes era devoto también de la Macarena, que visita muy asiduamente, casi a diario, y cuya estampa junto con la del Señor de la Sentencia porta en la mano en cada partido del Betis siendo ya una foto típica