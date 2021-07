En la pretemporada en Suiza, en la expedición bética, viajó el director general deportivo del Betis, Antonio Cordón, en pleno mercado estival. Pero parece que todavía no es el momento del conjunto verdiblanco, ya que el directivo aseguró que "todo irá llegando, si es que tiene que llegar, y si no tenemos canteranos preparados".

"Trataremos de hacer las cosas lo mejor posible. El mercado está muy parado, lento, y tampoco podemos estar muy activos, porque la situación económica no nos da para estarlo. Tendremos que esperar nuestra oportunidad, porque quedan muchas semanas para el cierre del mercado. Son pocas cosas las que podemos hacer, así que la que hagamos trataremos que sea de la mejor forma posible para que nos mejore el nivel que tenemos y que venga a sumar. Si no es así nos quedaremos con lo que tenemos, que es muy bueno. Hay que ser consecuentes y tratar de sacar provecho a lo que tenemos, aseguró Cordón, que destacó la presencia de los canteranos en este primer stage: "Esto demuestra el trabajo que el Betis ha hecho durante muchos años en la cantera. Ahora tenemos un grupo bastante interesante con chicos que han llegado la mayoría del Betis Deportivo y es la línea marcada, que lleguen jóvenes desde la cantera y más ahora, en momentos de crisis económica, por lo que es importante tener el máximo número de jóvenes cerca del primer equipo. La sociedad, la crisis económica y el nivel del fútbol base del club propician que los chicos estén cerca del primer equipo y esperemos que muchos lleguen a ser auténticos profesionales".

No ocultó Cordón la necesidad de fichar a un defensa central. "Se nos fue un central titular y es la prioridad número uno. Debe ser alguien que sume, que entendamos que nos mejora el nivel y que sea un activo para el club. Trabajamos poco a a poco y hay que tener paciencia, porque hay que saber jugar la partida de mus o póker y no apostarlo todo rápidamente en la partida. Esperaremos pacientemente para cuando podamos hacer algo", señaló el protagonista.

Pero para que haya llegadas, primer debe haber salidas. O no. "Todo a su tiempo. Hay que ver con los recursos con los que contamos. No podemos desprendernos de jugadores y que después tengamos necesidad de ellos porque no pudimos fichar. Hay que ser pacientes y ver también qué piensa el entrenador en esta pretemporada que acaba deempezar". Poco a poco.