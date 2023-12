Rubén Cousillas motiva a la plantilla bética: "Tenemos una final el jueves y no podemos fallar"

El Real Betis se ejercitó en la mañana de este martes con la mente puesta en el determinante encuentro europeo de este jueves en el Benito Villamarín frente al Rangers FC. Los verdiblancos tienen en juego ser primeros, segundos o terceros de grupo, por lo que necesitan un buen resultado contra los escoceses para acceder directamente a los octavos de final y esperar un nuevo rival en la próxima ronda.

Rubén Cousillas, segundo entrenador de Manuel Pellegrini, concienció a sus futbolistas de la importancia que posee el duelo de esta semana. El preparador argentino se acercó a uno de los rondos y transmitió las siguientes palabras a la plantilla: "Vamos, vamos, los equipos grandes juegan finales cada tres partidos, cada tres días, y es lo que tenemos que hacer nosotros", exigió a los jugadores, tal y como se puede observar en el vídeo anclado en la zona superior.

Una final ante el Rangers

"Tenemos nuestra final el jueves", advirtió Cousillas, consciente de la trascendencia vital del duelo de Europa League, que podría dar el pase al Betis a los octavos de final o incluso hacerle caer a la Conference League, si pierde frente al Rangers y el Sparta de Praga gana en Chipre al Aris Limassol.

"Vamos, no podemos fallar", concluyó el argentino, una de las figuras más importantes del vestuario y mano derecha del propio Manuel Pellegrini. El Ingeniero no podrá contar con varios efectivos para la cita europea, pues Guido Rodríguez, Nabil Fekir, Youssouf Sabaly, Claudio Bravo y Marc Bartra son bajas confirmadas para recibir a los escoceses. Por otro lado, Luiz Henrique, que no se ha ejercitado los dos primeros días de la semana por unas molestias, también es seria duda.

Se espera un once muy titular por parte de Pellegrini ante un partido de tal relevancia, aunque con sus habituales modificaciones respecto al choque del fin de semana. De hecho, en rueda de prensa le acompañará este miércoles a las 12:30 Isco Alarcón, quien será titular en el Villamarín si no hay algún contratiempo de última hora. También es previsible la titularidad de Marc Roca acompañando a Pezzella, William Carvalho junto a Guardado, Assane Diao en el costado diestro y Borja Iglesias en punta, además de Rui Silva en la portería y las incógnitas en los laterales.