Dani Ceballos: "Soy muy bético, en Sevilla sólo podría jugar en el Betis"

El futuro de Dani Ceballos de cara a la próxima temporada es una incógnita, ya que aunque todo apunta a que volverá del Arsenal al Real Madrid tras un año de cesión no jugará en el conjunto de la capital de España y buscará un nuevo destino, siendo relacionado con equipos como el Valencia, el Sevilla y el Betis.

Y sobre ello se ha referido Dani Ceballos en el programa El Chiringuito de Mega, dejando claro que en caso de volver a Sevilla sólo vestiría la elástica verdiblanca. "Sí, también. Y también se habla mucho del Betis. Cuando te relacionan con estos equipos es por algo, pero yo tengo un gran cariño al Betis, soy muy bético. En Sevilla, Cristóbal (Soria) sabe que hay mucha competencia, y en Sevilla sólo podría jugar en el Betis", ha comentado el utrerano a ser cuestionado por la aparecer su nombre vinculado a esos tres clubes españoles.

"No llegué a hablar con Lopetegui para ir al Sevilla. Si puedo jugar en Sevilla es sólo en un equipo, el que me ha dado la oportunidad de ser futbolista y es el Betis", ha reiterado Dani Ceballos, cuyo nombre, otro verano más, aparece ya relacionado con el club verdiblanco de cara a la próxima temporada. De momento, el centrocampista no cierra la puerta a una futura vuelta a Heliópolis.